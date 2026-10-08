தமிழகத்தில் கைதான 7 பேருக்கு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதியுடன் தொடர்பு - என்ஐஏ விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்
தஞ்சாவூர் மற்றும் கோவையில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், தடை செய்யப்பட்ட ஹிஸ்ப்-உத்-தஹ்ரிர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் 20-க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தங்கி இளைஞர்களை மூளைச்சலவை செய்து பயங்கரவாத செயல்களுக்கு ஆட்களை திரட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட 7 பேருக்கு, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதி ஷாசாத் பட்டியின் நெட்வொர்க்குடன் நேரடி தொடர்பு இருந்தது என்ஐஏ விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் ரகசிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது தொடர்பாக கடந்த மார்ச் மாதம் விசாரணை நடைபெற்றது. இதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்சூத் அலி (21) என்பவருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, கோவையில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வந்த மக்சூத் அலியை தமிழ்நாட்டின் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசாரின் உதவியுடன் உத்தரப்பிரதேச மாநில தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கடந்த செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி கைது செய்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அழைத்து சென்று சிறையில் அடைத்தனர்.
மக்சூத் அலியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவர் கோவையில் வேலை செய்வது போல் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ’ஷாசாத் பட்டி நெட்வொர்க்’ உடன் தொடர்பில் இருந்ததும், தமிழ்நாட்டில் மேலும் சிலர் அந்த அமைப்புடன் இணைந்து செயல்பட்டு வந்ததாகவும் தகவல்கள் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில், தஞ்சாவூரில் தங்கி இருந்த யாசர் அப்துல், உமர் முக்தர், ஜாகீர் உசேன், அப்துல், ஷேக் பரீத், சம்சுதீன் ஆகிய 6 பேரை தஞ்சை கிழக்கு போலீசார் கடந்த அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக கூறப்படும் 2 பேர் கர்நாடக மாநிலத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் 7 பேர் கைது
தஞ்சாவூர் மற்றும் கோவையில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், தடை செய்யப்பட்ட ஹிஸ்ப்-உத்-தஹ்ரிர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் 20-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள், செல்போன்கள், மடிக்கணினி, பென் டிரைவ் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீசாரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட 7 பேரிடமும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் (என்ஐஏ) தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தியதாகவும், அதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரியவந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கைதான இவர்களுக்கு பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஷாசாத் பட்டி நெட்வொர்க் உடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஷாசாத் பட்டி என்பவர் ஆரம்பத்தில் ரவுடியாக செயல்பட்டு, பின்னர் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டதுடன், பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான ஐ.எஸ்.ஐ.யின் ஆதரவுடன் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர் ஒரு நெட்வொர்க் உருவாக்கி அதன் மூலம் பல்வேறு நாசவேலைகளை செய்து வருகிறார் என கூறப்படுகிறது.
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இவரின் ’ஷாசாத் பட்டி நெட்வொர்க்’ இந்தியாவில் உள்ள ஆதரவாளர்கள் மூலம் பல்வேறு நாசவேலைகளுக்கு திட்டமிட்டதுடன், எல்லைப் பகுதிகள் வழியாக ஆளில்லா விமானங்களை பயன்படுத்தி ஆயுதங்கள் மற்றும் போதைப்பொருட்களை கடத்தும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நெட்வொர்க்குடன் தொடர்புடையவர்கள் இந்தியாவில் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலங்களை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்துவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டதுடன், பாதுகாப்பு தொடர்பான முக்கிய இடங்களை கண்காணிக்க சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ரகசிய கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி அவற்றை பாகிஸ்தானில் இருந்து கண்காணித்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தங்கி இருந்தவர்கள் ஆன்லைன் வாயிலாகவும், ரகசிய இடங்களில் இளைஞர்களை தொடர்புகொண்டு, அவர்களை மூளைச்சலவை செய்து பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட தயார்படுத்தியதுடன், அவர்களுக்கு தேவையான பண உதவிகளையும் வழங்கியுள்ளனர் என என்ஐஏ விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட 7 பேருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள், அவர்களுக்கு அடைக்கலம் அளித்தவர்கள் மற்றும் ரகசிய வகுப்புகளில் பங்கேற்றவர்கள் குறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக என்ஐஏ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.