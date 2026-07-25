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சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் - அமைச்சர் சம்பத்குமார் விளக்கம்

கழிவுநீரை அந்தந்த பகுதியில் சுத்திகரிப்பது மட்டும் தான் சரியாக இருக்க முடியும்; ஆனால் சிலர் இது புரியாமல் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக அமைச்சர் சம்பத்குமார் குற்றஞ்சாட்டினார்.

அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 9:17 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைப்பது நல்ல திட்டம் என்று அமைச்சர் சம்பத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், வ.உ.சி மைதானம் அருகில் ரூபாய் 5.90 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இறகு பந்து உள்விளையாட்டு அரங்கம், கபடி உள் விளையாட்டு அரங்கம், வாலிபால் உள்விளையாட்டு அரங்கம் ஆகியவற்றை பிற்படுத்தபட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் இன்று (ஜூலை 25) திறத்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் சம்பத்குமார், "சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைப்பது நல்ல திட்டம். இது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நமது பகுதியில் எடுக்கப்படக் கூடிய கழிவுநீரை அந்த பகுதியில் உள்ள சுத்திகரிப்பு மையத்தில் தான் சுத்திகரிக்க போகின்றோம். இதில் அப்பகுதி மக்களுக்கு எந்த இடையூறும் கிடையாது. வேறு மாவட்டத்திற்கோ, வேறு மாநிலத்திற்கோ இதை கொண்டு செல்ல முடியாது. நமது மாவட்டத்தில் தான் செயல்படுத்த வேண்டும். அந்தந்த பகுதியில் உள்ள கழிவுநீரை அந்தந்த பகுதியில் சுத்திகரிப்பது மட்டும் தான் சரியாக இருக்க முடியும்; ஒரு சிலர் புரியாமல் இது குறித்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்" என்றார்.

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் 54 இளநிலை உதவியாளர்கள், சட்ட விரோதமாக நியமிக்கப்பட்டதை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சம்பத், "இதில் எந்த அரசியல் அழுத்தமும் கிடையாது; உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, உத்தரவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அது செயல்படுத்தப்படும். இது தொடர்பான பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உள் விளையாட்டு அரங்கத்தை அனைத்து மக்களும், குழந்தைகளும் பயன்படுத்தலாம். அவர்களின் திறனை மேம்படுத்திகொள்வதற்கான இடம் இது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலும் திறமையானவர்களைக் கண்டறிந்து உபகரணங்களை வழங்கி பயிற்சிக் கொடுத்து உலகத் தரமான வீரர்களை உருவாக்க வேண்டியது நமது கடமை என்பதை உணர்ந்து செயல்படுகிறோம். கிராமப் பகுதிகளுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

திரையரங்கில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து கண்ணீர்விட்டது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அமைச்சர் சம்பத், "எல்லோரும் மனிதர்கள் தான்; கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வரை உங்களிடம் தான் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம்; எங்களுக்கும் உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது. 30 ஆண்டுகளாக ரசிகர்களாக கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள், இனிமேல் திரையரங்கில் பார்க்க முடியாது என்ற ஆதங்கத்தில் எங்களை மீறி எமோஷன் வெளிபட்டுவிட்டது.

இந்த விமர்சனங்களில் நானும் இருக்கிறேன், உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தோம்; இதை அரசியலாக்க வேண்டிய அவசியம், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இல்லை; அமைச்சர்களுக்கும் இல்லை; இதை அரசியல் செய்ய தேவையில்லை, மக்கள் பணி செய்து எங்களின் இருப்புகளைக் காட்டினால்போதும் என நாங்கள் நினைக்கிறோம்; தனிப்பட்ட முறையில் திரையரங்கிற்குள் நடந்தது தான் இது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம்
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