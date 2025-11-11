தனியார்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் அரசு பஸ்கள்! SETC-யின் புதிய அறிமுகம்.. அடேங்கப்பா இத்தனை வசதிகளா?
வால்வோ பேருந்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால், உடனடியாக தற்காத்துக் கொள்ளும் வகையில் அனைத்து கதவுகளிலும் அவரச வழி உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : November 11, 2025 at 7:11 PM IST
சென்னை: தனியார் பேருந்துகளை மிஞ்சும் அளவிற்கு புதிய மற்றும் அசத்தல் வசதிகளுடன் வால்வோ பேருந்துகளை தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்கவுள்ளது.
பொதுமக்களின் வசதிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் முன்னெடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, அரசு பேருந்துகளின் சேவையை நவீனமயமாக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக புதிய வால்வோ மல்டி-ஆக்சில் சொகுசு பேருந்துகளை, பெங்களூருவில் இருந்து இறக்கியுள்ளது தமிழக அரசு.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் முதல்முறையாக 15 மீட்டர் நீளமுள்ள வால்வோ பேருந்துகளை விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்கவுள்ளது. அந்த வகையில், 20 வால்வோ பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்துள்ள நிலையில், அவை வரும் டிசம்பருக்குள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கொண்டு வரப்பட உள்ளன.
பொதுவாக அரசுப் பேருந்துகளில் செல்லும் போது காலுக்கு அடியில் லக்கேஜ் வைத்துக் கொண்டு செல்லும் சிரமமான சூழ்நிலையில் பயணிப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், இந்த பேருந்துகளில் தனியார் பேருந்துகளில் உள்ளது போலவே, சுகமாக பயணம் செய்யும் வகையில் லக்கேஜ் வைப்பதற்கு பேருந்தின் கீழ் புறம் பெரிய அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதே போல, வயதானவர்கள் அரசுப் பேருந்துகளில் செல்லும் போது காலை நீட்டவும், மடக்கவும் முடியாமல் கீழே தொங்கப் போட்டுக் கொண்டு செல்வார்கள். இனிமேல் அந்த கவலை இல்லை, ஏனென்றால் வால்வோ பேருந்தில் கால்களை சாய்வாக வைக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பேருந்தை மிஞ்சிய வசதிகள்
இந்த பேருந்தில் 51 பயணிகள் வரை பயணிக்க முடியும். 2 டிவிகளும், செல்போன் சார்ஜ் செய்வதற்கான வசதியும் உள்ளது. மேலும் பயணத்தின் போது படிக்க நினைத்தால், மற்ற பயணிகளை தொந்தரவு செய்யாத வகையில், தனியாக லைட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏசி வசதியுடன், பேருந்து பள்ளம் மேடுகளில் ஏறும் போது குலுங்கல் இல்லாமல் செல்லும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பேருந்தை 120 கி.மீ வேகத்தில் இயக்க முடியும். குறிப்பாக, 12 கியர்கள் ஆட்டோமெட்டிக் முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ஒட்டுநரின் வேகத்திற்கு ஏற்ப கியர்கள் மாற்றம் அடையும்.
வால்வோ பேருந்தின் பாடி தரை மட்டத்திலிருந்து குறைந்த உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். சாலையில் செல்லும் போது, வேகத்தடைகள் உயரமாக இருந்தால், பேருந்தின் பாடியை ஒரு அடி வரையில் பட்டனை இயக்கி உயர்த்த முடியும். அப்போது 20 கி.மீ வேகத்தில் தான் பேருந்து இயங்கும். மேலும், வால்வோ பேருந்தில் டிஸ்க் பிரேக்குகள், கையாலும் பேருந்தை நிறுத்தும் வகையில் பிரேக் சிஸ்டம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பேருந்துகளின் உட்புற வினைல் புளோரிங், டிவி போன்றவையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
விபத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு
நீண்ட தூரம் பேருந்துகள் பயணிப்பதால் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காகத் தீயணைப்பு வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, பேருந்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால், அலாரம் மூலம் ஒலி எழுப்பும் வசதியும், தீயை அணைப்பதற்கு தண்ணீர் மேலே இருந்து விழும் வகையில் பைப்புகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதற்கு டேங்கும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 570 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டீசல் டேங்கும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமா? ஒட்டுநரின் வசதிக்கு ஏற்ப அவரின் இருக்கையை நகர்த்திக் கொள்ள முடியும். பேருந்து செல்வதை 360 டிகிரியில் ஒட்டுநர் பார்க்கும் வகையில் கேமரா வசதி, பேருந்தின் அருகில் வரும் பேருந்துகளின் தொலைவை வைத்து எச்சரிக்கை அலாரம் எழுப்பும் வசதியும் உள்ளது.
இது குறித்து ஒட்டுநர் செல்வராஜ் கூறுகையில், “தனியார் பேருந்துகளில் உள்ள அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் முதல்முறையாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் வால்வோ பேருந்தை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது” என தெரிவித்தார். மேலும், 8 பேருந்துகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில், இம்மாத இறுதிக்குள் 12 பேருந்துகள் கொண்டு வரப்பட்டு மொத்தமாக 20 வால்வோ பேருந்துகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கொண்டு வரப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.