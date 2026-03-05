ETV Bharat / state

ஆபாச பேச்சு வழக்கு; சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் சிறை தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு

சென்னையில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் நடிகை குஷ்பு மற்றும் அரசியல் கட்சியினரை ஆபாசமாக பேசியதாக சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

சென்னை: சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் விதித்த இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

திமுக தலைமை கழக பேச்சாளராக இருப்பவர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி. இவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சென்னை கொடுங்கையூரில் நடந்த, முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 100வது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது பேசிய சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தமிழக ஆளுநர், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, நடிகை குஷ்பு ஆகியோர் குறித்து ஆபாச வார்த்தைகளால் பேசினார். அப்போது அவர் பேசிய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையானது. சமூக வலைதளங்களில் திமுக மகளிர் அணியினரை டேக் செய்து பலரும் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். மேலும், கட்சி ரீதியாக சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் வைத்தனர்.

இந்நிலையில், சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு மகளிர் அமைப்பு மற்றும் எதிர் கட்சியினர் தரப்பில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது, ஆபாசமாக பேசுவது, கலகத்தை தூண்டுவது, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பது உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் கொடுங்கையூர் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, இப்போது வரை சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி திமுக மேடைகளில் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை 10வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நடுவர் பி.ரேவதி, சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீதான குற்றச்சாட்டுகளை தகுந்த சாட்சிகளுடன் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி அரசு தரப்பு நிரூபித்துள்ளதால், ஆபாசமாக பேசியதற்கு 3 மாதமும், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்ததாக 1 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், இரு சமூகங்களுக்கு இடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியதாக 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து பிப்ரவரி 13ம் தேதி தீர்ப்பளித்திருந்தார்.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பாண்டிய ராஜன், சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு விதிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

