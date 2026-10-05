'அசுரன்' திரைப்பட நடிகர் சரண்ராஜ் மரண வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம்: விபத்தா? கொலையா? - மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவு
கிண்டி போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் அகிலா மீது நடவடிக்கை எடுக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: நடிகர் சரண்ராஜ் உயிரிழப்பு விபத்தா? அல்லது கொலையா? என மீண்டும் விசாரணை நடத்த சென்னை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மதுரவாயல் தனலட்சுமி நகரை சேர்ந்தவர் சரண்ராஜ் (29). துணை நடிகராக இருந்த இவர் அசுரன், வட சென்னை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். கடந்த 2023 ஜூன் 7-ம் தேதி கே.கே.நகர் ஆற்காடு சாலையில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த போது, அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியதில் நடிகர் சரண்ராஜ் உயிரிழந்தார்.
இது தொடர்பாக கிண்டி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், சாலிகிராமத்தை சேர்ந்த துணை நடிகர் பழனியப்பன் காரை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்த போது நடந்த விபத்தில் சரண்ராஜ் இறந்ததாக தெரிய வந்ததாக கூறி அவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். பழனியப்பன், சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ரஜினி முருகன் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தனது மகன் விபத்தில் உயிரிழக்கவில்லை என்றும், இந்த வழக்கை மறு விசாரணை செய்யக் கோரியும் சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மான் சென்னை 16-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், "எனது மகன், அவனது நண்பர்களான இயக்குநர்கள் பழனியப்பன், தமிழ் என்ற தமிழரசன், துரைராஜ் ஆகியோருக்கு கடன் கொடுத்துள்ளார். கடனை திரும்பக் கேட்டதால், ஏற்பட்ட பிரச்சினையில் விபத்து நடந்தது போன்று காரை மோத விட்டு, எனது மகனை கொலை செய்துள்ளனர். எனது மகன் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டது சி.சி.டி.வி. கேமரா காட்சிகளை பார்த்தால் தெரியும். ஆனால் போலீசார், சி.சி.டி.வி. கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றவில்லை" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், சம்பவம் நடந்த போது பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் அடங்கிய பென் டிரைவ்வையும் தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி சஞ்சய் பாபா முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சஞ்சய் பாபா, சி.சி.டி.வி. காட்சிகளை பார்க்கும் போது வாகனங்கள் தடுப்புகளை கடந்து மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் ஓட்டிய கார் வேகமாக வந்து சரண்ராஜின் மோட்டார் சைக்கிளின் பின்னால் மோதியது தெரிகிறது.
நள்ளிரவில் விபத்து நடந்ததால் நேரடி சாட்சிகள் யாரும் இல்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். சி.சி.டி.வி. கேமரா காட்சிகளை பார்க்கும் போது, அந்த இடத்தில் போக்குவரத்து பணியில் போலீசார் இருப்பது தெரிகிறது. ஆனால், அவரை போலீசார் சாட்சியாக சேர்க்கவில்லை.
விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் முதலில் வேறு ஒரு காரில் மோதி, பின்னர் மோட்டார் சைக்கிளில் மோதியதாக போலீசார் கூறியிருப்பது சி.சி.டி.வி. காட்சிகளுடன் ஒத்துப் போகவில்லை. சம்பவ இடத்தைச் சுற்றியிருந்த கட்டடங்களில் பதிவான சி.சி.டி.வி. காட்சிகளை விசாரணை அதிகாரி ஆய்வு செய்யாததும், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய வாகனத்தை 122 நாட்கள் கழித்து மோட்டார் வாகன ஆய்வுக்கு அனுப்பியதும் தெரிகிறது.
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விசாரணை அதிகாரி வழக்கின் உண்மையான தகவல்களை மறைத்து, சம்பவத்தை விபத்தாக சித்தரிக்கும் வகையில் விசாரணையை திசை திருப்பியதும் தெரிய வருகிறது.
அதாவது, சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை காப்பாற்றவும், அதிவேகம் மற்றும் கவனக்குறைவு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டாலும் கூட அவர்கள் மிகக் குறைந்த தண்டனைகளுடன் தப்பிச் செல்லும் வகையிலும், இச்சம்பவத்தை வெறும் விபத்தாக சித்தரித்து சட்டத்தையும் நீதிமன்றத்தையும் தவறாக வழிநடத்த முயன்றுள்ளார்.
எனவே, கிண்டி போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் அகிலா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உண்மையை மறைத்து தவறான அறிக்கை தாக்கல் செய்ததற்காக அவரை குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் புலனாய்வு விசாரணையில் இருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும்.
நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரியை புதிய விசாரணை அதிகாரியை நியமித்து 60 நாட்களுக்குள் மறு விசாரணையை முடித்து, துணை இறுதி அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்த உத்தரவு நகலை காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் சென்னை காவல் ஆணையருக்கு அனுப்ப பதிவுத்துறைக்கு நீதிபதி சஞ்சய் பாபா உத்தரவிட்டார்.