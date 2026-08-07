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‘ஆப்ரேஷன் ரயில் பிரஹாரி’ - சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் தொடர் கொள்ளையன் கைது

மாநிலக் காவல்துறையினருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களைக் கண்காணித்தல், சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் ரயில்வே தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுக்க ‘ஆபரேஷன் ரயில் பிரஹாரி திட்டம்’ செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கைது செய்யப்பட்ட தொடர் கொள்ளையனுடன் குற்றப் புலனாய்வு போலீஸார்
கைது செய்யப்பட்ட தொடர் கொள்ளையனுடன் குற்றப் புலனாய்வு போலீஸார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 7:21 PM IST

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சென்னை: தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்த நபரை, ஆபரேஷன் ரயில் பிரஹாரி திட்டத்தின் கீழ், சென்னை டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையின் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீஸார் கைது செய்தனர்.

சென்னை கோட்டத்துக்குட்பட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் குற்ற புலனாய்வு குழுவினர் கடந்த ஜூலை 31ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கமான கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த ஒருவரை கண்காணித்தனர்.

இதையடுத்து அந்த நபர் குறித்த விவரங்களை சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் மற்றும் மாநகரக் காவல்துறையின் குற்றப்பதிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு சிஐபி போலீசார் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் அவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் (50) என்பது தெரியவந்தது.

இதைத்தொடர்ந்து குற்றப்புலனாய்வு ஆய்வாளர் நவீன் குமார், உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான போலீசார் விஜயகுமாரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி திருப்பத்தூரில் உள்ள ஆர்.எஸ் மொபைல் கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து 15,000 ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் ஒரு கைப்பேசியைத் திருடியதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில், விஜயகுமார் மீது கோட்டார், ஈரோடு, தூத்துக்குடி மற்றும் போத்தனூர் காவல் நிலையங்களில் பூட்டை உடைத்து திருடியதாக ஐந்து வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும், அவர் தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட விஜயகுமாரை ரயில்வே பாதுகாப்புப்படையின் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீஸார் திருப்பத்தூர் நகர காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், BNS சட்டத்தின் 331(4), 305(அ) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நபர் இவர் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

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பின்னர் விஜயகுமாரை திருப்பத்தூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

தொடர் கண்காணிப்பு, சிசிடிவி பதிவுகள் மற்றும் காவல்துறையின் குற்றப்பதிவுகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொண்ட விசாரணையின் மூலம் விஜயகுமாரை கைது செய்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் குற்ற புலனாய்வு குழுவினரின் நடவடிக்கையை திருப்பத்தூர் நகர காவல் துறையினர் பாராட்டினர்.

மாநிலக் காவல்துறையினருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களைக் கண்காணித்தல், சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் ரயில்வே தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுக்கும் வகையில் ‘ஆபரேஷன் ரயில் பிரஹாரி திட்டம்’ செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக, தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்த விஜயகுமார் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என சென்னை ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

CENTRAL RAILWAY STATION
SERIAL ROBBER ARREST
ஆப்ரேஷன் ரயில் பிரஹாரி
தொடர் கொள்ளையன் கைது
OPERATION RAIL PRAHARI

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