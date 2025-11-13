ETV Bharat / state

மோசடி வழக்கில் கைதான சின்னத்திரை நடிகர்... விசாரணைக்கு பின் விடுவிப்பு!

தினேஷை பழி வாங்க வேண்டும் என திட்டமிட்டு, சினிமா துறையைச் சேர்ந்த மற்றொரு நபர் கருணாநிதி மூலம் தினேஷ் மீது பொய்யான புகார் அளிக்க ஏற்பாடு செய்திருப்பது விசாரணையில் அம்பலமானது.

சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ்
சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையில், சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ் மீது கொடுக்கப்பட்ட புகார் பொய்யானது என தெரிய வந்தது.

விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை பூர்விமாகக் கொண்டவர் தினேஷ். இவர் சென்னையில் தங்கி இருந்தபடி, சின்னத்திரைகளில் நடித்து வருகிறார். குறிப்பாக தனியார் தொலைக்காட்சி நடத்தும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று மேலும் பிரபலமடைந்தார்.

இந்த நிலையில் தினேஷ் நெல்லை மாவட்டம், பனங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களிடம் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் பெற்று ஏமாற்றியதாக கொடுக்கப்பட்ட புகாரில் பனங்குடி காவல்துறையினர் இன்று அவரை கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதாவது, நெல்லை மாவட்டம் பனங்குடி அருகே தண்டையார்குளத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி (43). இவர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் சினிமா துறையில் கேண்டீன் சப்ளையராக வேலை பார்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது சின்னத்திரை நடிகர்களுடன் கருணாநிதிக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது கருணாநிதி வேலையை விட்டு சொந்த ஊரில் வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கருணாநிதி சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ் மீது பனங்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில், ''பிஎஸ்சி படித்திருக்கும் தன்னுடைய மனைவி நித்திய கல்யாணிக்கு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பதாக தினேஷிடம் தெரிவித்தேன். மேற்படி தினேஷ் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாகவும், தனக்கு அங்கு ஆட்கள் இருப்பதாகவும் கூறினார். அதற்கு ரூபாய் 10 லட்சம் வரை தேவைப்படும் என்றும் முன்தொகையாக ரூபாய் 3 லட்சம் வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.

இதனை நம்பி தினேஷுக்கு கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பனங்குடி அருகே உள்ள தண்டையார்குளத்தில் மூன்று லட்சம் பணத்தை கொடுத்தேன். ஆனால் இதுவரை என் மனைவிக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. கடந்த அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி தினேஷ் வள்ளியூர் வந்த போது அவரை தொடர்பு கொண்டு பணத்தை கேட்டதற்கு, அவர் பணத்தை கொடுக்காமல் என்னை காரில் அழைத்துச் சென்று பனங்குடி அருகே உள்ள சாத்தான்குளத்தில் வைத்து அவரும் அவரது தந்தையும் சேர்ந்து தாக்கினர்'' என மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: காதலனுடன் பேச மறுத்த பெண்; கணவனுக்கு கத்திக்குத்து!

இந்த புகாரின் பேரில் தினேஷ், அவரது தந்தை ஆகியோர் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் பனங்குடி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனிடையே இன்று வள்ளியூர் நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு வழக்கு விஷயமாக தினேஷ் வந்திருப்பதை அறிந்த பனங்குடி போலீசார் தினேஷை கைது செய்து பனங்குடி காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர்.

அதையடுத்து காவல் நிலையத்தில் வைத்து நடைபெற்ற விசாரணையில், தினேஷ் மீது கருணாநிதி கொடுத்த புகார் பொய்யானது என தெரிய வந்தது. மேலும், தினேஷுக்கு பணம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரத்தை கருணாநிதி போலீசாரிடம் காட்டவில்லை. அத்துடன் விசாரணையில், சென்னையில் தினேஷை பழிவாங்க வேண்டும் என திட்டமிட்டு சினிமா துறையைச் சேர்ந்த மற்றொரு நபர் கருணாநிதி மூலம் தினேஷ் மீது பொய்யான புகார் அளிக்க ஏற்பாடு செய்ததும் அம்பலமானது. எனவே போலீசார் தவறாக பதியப்பட்ட வழக்கு என்ற அடிப்படையில், தினேஷை விடுவித்தனர்.

TAGGED:

VIRUDHUNAGAR POLICE
BIGG BOSS DINESH ARRESTED
சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ்
விருதுநகர்
SERIAL ACTOR DINESH ARREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.