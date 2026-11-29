ஆட்சி மாறினால் தவெகவினர் மீது போக்சோ வழக்கு போட தனிப் பிரிவே வேண்டும்: நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்
"கார்த்திகை எப்போது எல்லாம் வருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு சென்று தீபம் ஏற்ற வேண்டும்" என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாறினால் தவெகவினர் மீது போக்சோ வழக்கு போட தனிப் பிரிவே தொடங்க வேண்டும் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பாஜக சார்பில் 'ஜனநாயகத்தை காப்போம், அராஜகத்தை அகற்றுவோம்' என்ற தலைப்பில் சென்னை புதுப்பேட்டையில் இருந்து எழும்பூர் ரவுண்டானா வரை தேசியக் கொடி ஏந்தி பேரணி நடைபெற்றது.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியில் மத்திய இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி, பாஜக தேசிய துணைத் தலைவர் ராம் மாதவ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த பேரணியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, எம்.பி. ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் உருவப்படங்களை கரப்பான் பூச்சி போன்று சித்தரித்த பதாகைகள் எடுத்து செல்லப்பட்டன. பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் ‘நாட்டுக்கு எதிரான துரோகிகள் அகற்றப்பட வேண்டும், ஜனநாயகம் காக்கப்பட வேண்டும்’ என்ற முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
தவெகவின் செயல்பாடு சரியாக இல்லை
இதனைத் தொடர்ந்து, எழும்பூர் ரவுண்டானா பகுதியில் பேரணி நிறைவடைந்த நிலையில், அங்கு பாஜக நிர்வாகிகள் மேடையில் பேசினர். அப்போது பாஜகவின் தமிழ்நாடு மாநில பொறுப்பாளரும், பாஜக தேசிய துணைத் தலைவருமான ராம் மாதவ் பேசியபோது,
“திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வழிவகுத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுதான் ஜனநாயகம். ஆன்மிக பன்பாடு கொண்டது தமிழ்நாடு. தவெக ஆட்சியின் செயல்பாடு சரியாக இல்லை.
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் டெல்லி முதல் தமிழ்நாடு வரை தற்போது மெளனமாக உள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும் மெளனமாக உள்ளார். இவர்கள் எல்லாம் கடவுள் முருகனுக்கு எதிராக உள்ளனர்” என்று கூறினார்.
ஆட்சி மாறினால் தவெகவினர் மீது போக்சோ வழக்கு
தொடர்ந்து பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “திருப்பரங்குன்றம் நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய வெற்றியாக முடிந்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக சோனியா காந்தி, கார்கே, ராகுல் எல்லாம் சென்னை வருகிறார்கள். ஸ்டாலினை சந்திக்கிறார்கள். மீண்டும் முதுகில் குத்த போகிறார்கள்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றியதால் 10 கோடி பேர் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கு கடவுள் கிருஷ்ணர்தான் காரணம். கிருஷ்ணராக பிரதமர் மோடி இருக்கிறார். அதனால்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
இனி கார்த்திகை நட்சத்திரம் எப்போது எல்லாம் வருகிறதோ, அப்போது எல்லாம் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு சென்று தீபம் ஏற்ற வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் ஆரம்பம் தான்.
தவெக முதலமைச்சர் விஜய் தவறான வழியில் செல்கிறார். காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்டவை அவர்களை தவறான வழிக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள். பாதி அளவிற்கு குழிக்குள் போய்விட்டது தவெக ஆட்சி.
பொதுவாக, ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் சொத்து குவிப்பு வழக்குத்தான் போடுவார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் தவெகவின் ஆட்சி மாறினால், தவெகவினர் மீது போக்சோ வழக்குதான் போட வேண்டும்.
இதற்கென தனியாக பிரிவு ஒன்றை தொடங்க வேண்டும். அந்த அளவிற்குதான் உள்ளது இந்த ஆட்சி. கள்ளக்குறிச்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் சிறையில் இருக்கிறார். தமிழினத்தின் துரோகி காங்கிரஸ் கட்சி. இலங்கையில் தமிழர்களை அழித்தவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினர்” என்று கூறினார்.