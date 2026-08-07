மத்திய அரசின் நிதி பகிர்வு தொடர்பான தனி தீர்மானம் - சட்டப் பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம்
மத்திய அரசு மாநிலத்திற்கு வழங்கும் நிதி பகிர்வு 41 சதவீதமாக உள்ள நிலையில், அதனை 50 சதவீதமாக உறுதி செய்து தீர்மானத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர திமுக எம்எல்ஏ தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தினார்.
Published : August 7, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் நிதி பகிர்வு தொடர்பான தனி தீர்மானம் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இன்று காலை தொடங்கியது. அப்போது நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு உரிய நிதி பகிர்வை வழங்கக் கோரும் தனி தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். அப்போது தனி தீர்மானத்தை படித்த அவர், ”மத்திய அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரிகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நிதி பகிர்வை உறுதி செய்ய வேண்டும். மாநிலங்களின் பொருளாதார பங்களிப்பு, நிதி முயற்சி, நல்லாட்சி திறன் மற்றும் வளர்ச்சி தேவையை உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கும் வகையில், மத்திய வரிகளின் பகிர்வு வெளிப்படையான புறநிலையற்ற மற்றும் சமமான நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும்.
மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு மற்றும் மனித வள மேம்பாட்டில் மாநிலங்கள் அடைந்துள்ள சாதனைகள் காரணமாக மத்திய வரிகளின் பகிர்வுக்கான அளவுக்கோல் எந்த மாநிலத்தையும் பாதிக்கும் நிலை ஏற்படாதவாறு வைக்கப்பட வேண்டும்.
எதிர்காலத்தில் மத்திய வரிகளின் பகிர்வு தொடர்பான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் போது, தமிழ்நாட்டின் நியயமான நிதி நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுதற்கான உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனையடுத்து பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு, “தற்போது மத்திய அரசு மாநிலத்திற்கு வழங்கும் நிதி பகிர்வு 41 சதவீதமாக உள்ளது. எனவே அதனை 50 சதவீதமாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என தீர்மானத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும். இந்த திருத்தங்களுடன் தீர்மானத்தை திமுக முழு மனதுடன் வரவேற்கிறது” என தெரிவித்தார்.
அதே போல், தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த தனி தீர்மானத்தை அதிமுக முழுமனதாக ஏற்கிறது என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
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இதனை தொடர்ந்து சட்டப் பேரவையில் எதிர்கட்சிகளின் கருத்து ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் தனி தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்தார்.
முன்னதாக 2026-27 பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியன்று தொடங்கியது. அப்போது நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அந்த பட்ஜெட்டில் தாய்மாமன் சீர், அண்ணன் சீர்போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றன. தொடர்ந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் வினோத் நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) தாக்கல் செய்தார்.