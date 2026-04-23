5 வாக்காளர்களே உள்ள தேனி மலைக் கிராமத்திற்கு தனி வாக்குச்சாவடி; ஆர்வமுடன் வாக்களித்த நால்வர்
Published : April 23, 2026 at 9:23 PM IST
தேனி: ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் மேகமலை புலிகள் சரணாலயத்திற்குள் 5 வாக்காளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக வாக்குச்சாவடியில் 4 பேர் வாக்களித்தனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலானது இன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 4,023 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வந்து தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர். ஒரு வாக்காளர்கூட தேர்தலில் வாக்களிக்க வழியில்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்ற நோக்கில் தேர்தல் ஆணையம், பட்டிதொட்டியெங்கும் வாக்குச்சாவடி மையங்களை அமைத்திருந்தது.
அந்த வகையில், ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வெள்ளிமலை பகுதியான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் சரணாலயத்திற்குள் ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
வழக்கமான நடைமுறைப்படி ஆண்டிப்பட்டி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து ஆண்டிபட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 344 வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் நேற்று (ஏப்ரல் 22) வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இதில் முக்கிய அம்சமாக ஆண்டிபட்டியில் இருந்து 75 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் சேதமடைந்த கரடுமுரடான சாலை, மின்சார வசதி இல்லாத வெள்ளிமலை வாக்குச்சாவடிக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை அங்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மொத்தம் 5 வாக்காளர்கள் மட்டுமே உள்ள இந்த பகுதியில் மாலை 6 மணி நிலவரப்படி 4 பேர் வாக்குப்பதிவு செய்தனர். ஒருவர் வாக்களிக்கவில்லை.
5 வாக்காளர்கள் கொண்ட இந்த வெள்ளிமலை வாக்குச்சாவடிக்கு பிரத்யேகமாக தனியாக மண்டல அலுவலர்கள், வாக்குப்பதிவு அலுவலர், சப் இன்ஸ்பெக்டர், துணை ராணுவ வீரர் மற்றும் உதவியாளர் என 6 நபர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். கரடுமுரடான மலைப்பாதையில் பயணம் செய்ய 4 x 4 ஜீப் என சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது.
வாக்குப்பதிவு நேரம் முடிந்தவுடன் வாக்குச்சாவடிக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களானது போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையமான தேனி அருகேயுள்ள தனியார் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் வெள்ளிமலை வாக்குச்சாவடியில் இருந்து புறப்பட்டனர்.