சாதி ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் - அமைச்சர் வன்னி அரசு உறுதி
தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியினருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக-பொருளாதார கணக்கெடுப்பைப் போல, ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கும் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 9, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: சாதி ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் கொண்டுவர தமிழக முதல்வரிடம் வலியுறுத்துவேன் என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசை, கேரளாவின் பிரபல ராப் இசை கலைஞரான வேடன் இன்று சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு இருவரும் தனித்தனியாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பல்வேறு கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டனர்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் வன்னிஅரசு, "தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சாதி ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தனி சிறப்புச் சட்டம் கொண்டுவர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்த திட்டமிட்டுள்ளேன். மேலும், பூர்வகுடி மற்றும் பட்டியலின மக்களுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், மாநிலம் முழுவதும் சுடுகாடுகளுக்கு செல்லும் பாதை சுற்றுச்சுவர், மேற்கூரை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியினருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக-பொருளாதார கணக்கெடுப்பைப் போல, ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கும் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. அதேபோல சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்த உள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து பேசிய ராப் பாடகர் வேடன், "தமிழக முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட இது சரியான நேரமல்ல, புதிய அரசு பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம் மட்டுமே ஆகியிருப்பதால் அவருக்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். சமூகநீதிக்காகப் போராடும் பலர் அரசுடன் இருப்பதால் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது" என்றார்.
இளைஞர்களின் அரசியல் பங்களிப்பு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "கேரள அரசுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் அரசியல் ரீதியாக செயல்படுவது வரவேற்கத்தக்கது. மேலும், ஈழத்தில் ராப் இசைக் கலைஞர் சங்கீத் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது மனிதாபிமானமற்ற நடவடிக்கை. அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்க தமிழக மக்களால் மட்டுமே முடியும் என்பதால் அமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்துள்ளேன்" என்றார்.
தனது இசைப் பயணம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழில் ஐந்து அல்லது ஆறு பாடல்கள் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. என்னுடைய பாடல்கள் அனைத்திற்கும் தமிழ் மக்கள் ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. உணவுப் பழக்கவழக்கம் என்பது தனிநபர் விருப்பம்; ஜனநாயக நாட்டில் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் தாங்களே தீர்மானிக்க வேண்டும்" என்றார்.