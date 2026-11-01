தமிழ்நாட்டுக்கு தனிக்கொடியை உருவாக்க வேண்டும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
"தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளிலும், தமிழை ஒரு பாடமாக கட்டாயப்படுத்த வேண்டும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 5:53 PM IST
சென்னை: "தமிழை முதன்மைப்படுத்தி தமிழ்நாட்டுக்கென தனிக்கொடியை உருவாக்க வேண்டும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியக அரங்கில் 'தமிழ்நாடு நாள்' விழா இன்று நடைபெற்றது. விழாவில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், பொதுப்பணித்துறை, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "இந்த நாள் மிகவும் முக்கியமான நாள், உணர்வுப்பூர்வமான நாள். நமது கடந்த காலத்தைப் பற்றி தெரியவில்லை என்றால், நிகழ்காலத்தில் நாம் வேலை செய்ய முடியாது. நிகழ்காலத்தில் வேலை செய்யவில்லை என்றால், எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியாது. எந்தவொரு சமூகமும், எந்தவொரு நாடும் தன்னுடைய மொழியையும், பண்பாட்டையும் இழக்கிறதோ, அன்று அது நாடாகவே இருக்காது. அதுபோலத்தான் மொழியும்.
தாய்மொழியை காப்பாற்றிய அனைவரும் காலத்தால் அழிக்க முடியாதவர்கள். தமிழ்மொழியைக் காத்த மொழி போராளிகள். 1938-ல் தந்தை பெரியார் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று முழங்கினார். அங்கிருந்து ஒரு வரலாறு உருவானது. அண்ணா நாடாளுமன்றத்தில் பேசினார். அப்போது அண்ணாவிடம் "நாட்டுக்குள்ளே ஒரு நாடா?" என்று கேட்டார்கள். அப்போது அண்ணா, மதராஸ் என்பது ஒரு தலைநகரம், அது ஒரு மாநிலத்துக்கான பெயராக இருக்க முடியாது" என்று கூறினார்.
அதன்பிறகுதான், பல போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, ஜூலை 18 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் அண்ணா தீர்மானம் கொண்டுவந்து, அதை அனைவரும் ஆதரித்து, 'தமிழ்நாடு' என்று மாநிலத்திற்குப் பெயர் வைத்தார். நூறு ஆண்டுகாலக் கனவை நிறைவேற்றினார். தமிழ்நாடு பெயர் வருவதற்கான காரணங்களையும், வரலாற்றையும் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும்.
கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். 1- ஆம் வகுப்பு முதல் முதல் 8- ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் அனைத்து பள்ளிகளிலும், சிபிஎஸ்சி-யாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்தப் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் வழி கல்வியையும், தமிழை ஒரு பாடமாகவும் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும். இந்த ஆட்சியில் அதைச் செய்ய வேண்டும்.
ஒரு குழந்தை தமிழ்நாட்டில் பிறந்தாலே தமிழை முதலில் படிக்க வேண்டும். அமைச்சர்களுடைய குழந்தைகளை முதலில் தமிழைப் படிக்க வைக்க வேண்டும்.எம்எல்ஏக்களுடைய குழந்தைகளை முதலில் தமிழில் படிக்க வைக்க வேண்டும். மாற்றம் நம்மிடம் இருந்து வரவேண்டும்.அனைத்து ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் குழந்தைகளும் தமிழில் முதலில் படிக்க வேண்டும். அனைத்து அதிகாரிகள், அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகள் தமிழ் வழியில் கல்வி பயில வேண்டும்.
தமிழ்மொழிக்கான ஒரு கொடியை உருவாக்க வேண்டும். எத்தனையோ மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநிலத்திற்கான கொடி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கான கொடியை தமிழை முதன்மைப்படுத்தி உருவாக்க வேண்டும். அந்தக் கொடியை நவம்பர் 01 மற்றும் ஜூலை 18 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் கையால் முதல் முறையாக ஏற்ற வேண்டும்.
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஏற்றப்பட வேண்டும். தேசிய கொடிக்கு சமமாக தமிழின் பெருமையைப் போற்றக்கூடிய ஒரு கொடியை தமிழ்நாட்டுக்காக உருவாக்க வேண்டிய இடத்தில் நாம் இன்றைக்கு இருக்கிறோம்.
சுதந்திரமடைந்த ஆகஸ்ட் 15, குடியரசு நாள் ஜனவரி 26 என இரண்டு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருக்கிறது. அதேபோல், நவம்பர் 01- ஆம் தேதியும், ஜூலை 18- ஆம் தேதியும் நாம் விடுமுறை கொடுக்க வேண்டும். இதுவொரு புதிய தமிழ்நாடு. எங்கும் தமிழ் இருக்கணும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.