தண்ணீர் பற்றாக்குறை - விடுதி மாணவர்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் நர்சிங் கல்லூரி
மாணவர்களுக்குத் தடையின்றி தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்ய தற்போது தினமும் இரண்டு லாரிகளில், 48,000 லிட்டர் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி வருகிறோம் என்று கல்லூரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 10:54 PM IST
சென்னை: சென்னை அருகே இயங்கும் தனியார் நர்சிங் கல்லூரி ஒன்று, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குவதாக கூறி, கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று மாணவர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளது.
தமிழகத்தில் போதிய அளவிற்கு பருவமழை பொழியாத ஒரு நிலையில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் பெருநிறுவனங்கள், அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் போன்ற இடங்களில் தண்ணீர் தேவையை சமாளிக்க, லாரிகளில் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்குகின்றனர். இதில் கல்வி நிறுவனங்களும் விதிவிலக்கு இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.
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பல கல்லூரிகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு இருப்பதால் லாரிகளில் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னை புழல் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் நர்சிங் கல்லூரி நிர்வாகம், தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குவதாவும், அதனை ஈடுசெய்ய விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவர்கள் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கல்லூரி நிர்வாகம், விடுதி மாணவர்களுக்கு வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், "நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாகக் குறைந்துவிட்டதாலும், அருகில் உள்ள நீர் ஆதாரங்கள் வற்றிவிட்டதாலும், நமது கல்லூரியில் தற்போது எதிர்பாராத தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இருப்பினும், மாணவர்களுக்குத் தடையின்றி தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, கல்லூரி நிர்வாகம் தற்போது தினமும் இரண்டு லாரிகளில், 48,000 லிட்டர் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி வருகிறது.
இந்த கூடுதல் செலவு, விடுதி கட்டணத்தில் சேர்க்கப்படாததால், இந்த எதிர்பாராத செலவைச் சமாளிக்க கல்லூரி நிர்வாகம், மாணவர்களின் ஆதரவை நாடுகிறது. எனவே, தற்போதைய தண்ணீர் நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் வகையில், விடுதி மாணவர் ஒவ்வொருவரும் தலா 5,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
தண்ணீர் தட்டுப்பாடு பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில், கூடுதலாக ஒரு ஆழ்துளைக் கிணறு அமைப்பதற்கும், பிற நிலையான நீர் ஆதாரங்களைக் கண்டறிவதற்கும் கல்லூரி நிர்வாகம் நிரந்தர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
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அதுவரை வளாகத்திற்குள் தடையின்றி தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதற்கு உதவியாக மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தலா 5,000 ரூபாயை, வரும் 31-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். இந்தச் சவாலான காலகட்டத்தில் மாணவர்களின் புரிதலும் ஒத்துழைப்பும், தொடர்ந்த தரும் ஆதரவிற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்று அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் மாணவர்களிடம் தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என கல்லூரி நிர்வாகம் தெரிவித்திருப்பது மாணவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.