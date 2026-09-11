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இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு எப்போது? சீமான் அப்டேட்

தற்போது இருக்கும் சட்டப்பேரவைக் கட்டிடத்தில் என்ன குறை உள்ளது; எதற்காக புதிய சட்டப்பேரவைக் கட்ட வேண்டும்? என்று சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (Seeman Youtube Official)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 8:15 PM IST

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இராமநாதபுரம்: இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், செப்.13- ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படுவர் என்று அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் 69- வது நினைவு தினத்தையொட்டி, இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் அமைந்துள்ள அவரது நினைவிடத்தில் அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், பிரபு, மதன் ராஜா, ராஜீவ் மற்றும் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதைச் செலுத்தினர்.

அதேபோல், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஆர்.பி.உதயகுமார், மணிகண்டன், திமுக சார்பில் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் இமானுவேல் சேகரனார் நினைவிடத்தில் மரியாதைச் செலுத்தினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், "தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் வரும் செப்.13- ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படுவர்.

மண்டபம் அகதிகள் முகாமில் விடுப்புக் கேட்டதற்காக இலங்கை தமிழரை செருப்பால் அடித்து அவமானப்படுத்தியதாக கூறப்படும் அதிகாரி மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; இந்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும்.

தற்போது இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவைக் கட்டிடத்தில் என்ன குறை உள்ளது; எதற்காக புதிய சட்டப்பேரவை கட்டிடம் கட்ட வேண்டும்? அறிஞர் பெருமக்களும், சிறந்த தலைவர்களும் இருந்த சட்டப்பேரவையில் தற்போது இவர்களை போன்றவர்களும் இருக்கிறார்கள்" என்றார்.

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TAGGED:

நாம் தமிழர் கட்சி
இடைத்தேர்தல்
இமானுவேல் சேகரனார் நினைவு தினம்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
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