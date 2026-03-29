கரூரில் ஆதரவாளர்களை களமிறக்கிய செந்தில் பாலாஜியின் மாஸ்டர் பிளான்
கடந்த 2021 தேர்தலைப் போல, இந்த முறையும் கரூரில் 4 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் தேர்தல் பணிகளில் களமிறங்கி உள்ளார்.
Published : March 29, 2026 at 7:17 PM IST
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தை திமுகவின் கோட்டையாக மாற்றுவதற்கு தனது ஆதரவாளர்களை களமிறக்கி, வியூகம் வகுத்து செயல்படுகிறார் திமுக மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் பாலாஜி.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரவக்குறிச்சி, கரூர், கிருஷ்ணராயபுரம், குளித்தலை ஆகிய 4 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் நேற்று (மார்ச் 28) அறிவிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 3 புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரவக்குறிச்சி
அரவக்குறிச்சி தொகுதியில், கடந்த 2021 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் முதல்முறையாக போட்டியிட்ட ஆர்.இளங்கோ, பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை 24,816 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து சட்டசபைக்குள் நுழைந்தார்.
56 வயதாகும் ஆர்.இளங்கோ, பொறியியல் பட்டதாரி. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இவர், மீண்டும் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். திமுக க.பரமத்தி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளராகவும் உள்ளார்.
செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தபோது, அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு சென்றபோது, கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக வழிநடத்தி தனது விசுவாசத்தை நிரூபித்தவர் என்பதால், இவருக்கு மீண்டும் அரவக்குறிச்சியில் போட்டியிட திமுக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
கரூர்
கரூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் மீண்டும் செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் கோவை தெற்கு தொகுதியில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த முறை, கரூர் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தொழிலதிபர் எம்.தியாகராஜனுக்கு திமுக புதிதாக வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளது. இவர், செந்தில் பாலாஜியின் நிழலாக இருந்து கட்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டவர்.
65 வயதாகும் தியாகராஜன், கொங்கு வெள்ளாளக் கவுண்டர் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர். இவர், கரூர் தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமி திருக்கோயில் அறக்கட்டளை குழு தலைவராகவும், உப்பிடமங்கலம் விவசாயிகள் நுண்ணுயிர் நீரேற்று பாசன சங்க தலைவராகவும் உள்ளார். கடந்த 2021 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கரூர் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை 12,448 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்த செந்தில் பாலாஜி, இந்த முறை தியாகராஜனை திமுக தலைமையிடம் பரிந்துரை செய்து வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளார்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
கிருஷ்ணராயபுரம் தனி தொகுதியில் எம்எல்ஏ சிவகாமசுந்தரிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சி.கே.ராஜா என்ற புது முகத்திற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
39 வயதாகும் இவர், தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர். திமுக மாவட்ட இளைஞர் அணியில் துணை அமைப்பாளர் பொறுப்பில் உள்ளார். தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஒன்றிய குழு உறுப்பினராகவும் இருந்தவர்.
1977 முதல் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்த கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி, கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக 31,625 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று திமுக வசமானது. அதை திமுகவின் கோட்டையாக தக்கவைக்க செந்தில் பாலாஜி தனது தீவிர ஆதரவாளரான சி.கே.ராஜாவை களம் இறக்கி உள்ளார்.
குளித்தலை
குளித்தலையில் திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.சந்திரன்(58), அந்த தொகுதியில் பெரும்பான்மை சமூகமாக உள்ள முத்தரையர் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர். எம்.ஏ. பட்டதாரியான இவர், விவசாயத்தையும் முழு நேர கட்சி பணியையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். குளித்தலை சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள சூரியனூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக அரசியல் பணியை துவங்கிய ஆர்.சந்திரன், தொடர்ந்து 2 முறை ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பதவியில் இருந்தவர். தற்போது திமுகவில் குளித்தலை கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளராக உள்ளார்.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளிலும் திமுகவும், அதிமுகவும் நேரடியாக மோதுவதால், தொண்டர்களிடையே உற்சாகம் ஏற்பட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தை மீண்டும் அதிமுகவின் கோட்டையாக மாற்றும் முயற்சியில், கரூர் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வேட்பாளர்களை களம் இறக்கி, தேர்தல் வேலைகளில் மும்முரம் காட்டி வருகிறார்.
கடந்த 2021 தேர்தலைப் போல, இந்த முறையும் கரூரில் 4 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் வெற்றி பெற்ற வேண்டும் என்ற அசைன்மென்ட் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர், கரூர் திமுகவின் கோட்டை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதனிடையே, மார்ச் 31-ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு ராயனூரில், கரூர் மாட்டத்தில் போட்டியிடும் 4 வேட்பாளர்களையும் ஆதரித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிக்க உள்ளார்.
திமுகவின் திராவிட மடல் அரசு 2.0 அமைவதற்கு மேற்கு மண்டலத்தில் இருந்து முதல் வெற்றியை கரூர் மாவட்டம்தான் பெற்றுத் தந்தது என்ற பெருமையை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இருக்க வேண்டுமென கடந்த வாரம் நடந்த நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் செந்தில் பாலாஜி பேசியிருந்தார்.
திமுகவில் மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளராக உள்ள செந்தில் பாலாஜி, கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகள் மட்டுமன்றி, அதிமுகவின் கோட்டையாக உள்ள கொங்கு மண்டலத்தையே திமுக வசம் மாற்ற தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்து, செயல்பட துவங்கியுள்ளார்.