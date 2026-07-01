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தவெக எம்எல்ஏ-வுக்கு வலை வீசிய திமுகவினர்? செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் 2 பேர் கைது

புகாரின் அடிப்படையில் ஐபிடிஎஸ் யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு கைது முதலில் செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் மேலும் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகின.

கைது செய்யப்பட்ட இருவர்
கைது செய்யப்பட்ட இருவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 1:56 PM IST

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கரூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் கட்சி மாற பேரம் பேசியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சியமைத்துள்ளது. அதற்கு திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு அளித்தன. அதே போல, மே 13-ந் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது அதிமுகவை சேர்ந்த 25 பேரும் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். மேலும், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, அக் கட்சியிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணையுமாறு பேரம் பேசியதாக, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜா, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய போலீசார் ஐபிடிஎஸ் யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு என்வரை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளியாகின.

அதாவது, திருநாவுக்கரசு அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், சென்னையில் இருந்து கரூர் வந்த திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய போலீசார், கார்த்திக் (41) மற்றும் ரமேஷ் (42) ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். இதில் கார்த்திக் திமுக விளையாட்டு அணி துணைச் செயலாளராக உள்ளார்.

இவர்கள் முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்கள் எனவும், கரூரில் 'சக்தி மெஸ்' என்ற உணவகத்தை நடத்தி வருபவர்கள் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், கைது செய்யப்பட்ட ரமேஷ் வீட்டில் போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது கணக்கில் வராத ஒரு லட்ச ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் தனி வாகனம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து சென்று, அங்கு அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. விசாரணைக்குப் பிறகு, இன்று சென்னை நீதிமன்றத்தில் மூவரும் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, கார்த்திக் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்ட தகவல் அறிந்த திமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகிகள், சம்பவ இடத்தில் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தவெக ஆட்சியை திட்டமிட்டு கவிழ்க்க சதி நடப்பதாக நேற்று அக்கட்சியின் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் இச்சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

TAGGED:

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்
SENTHIL BALAJI SUPPORTERS ARRESTED
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