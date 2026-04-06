கோவையில் செந்தில் பாலாஜி, எஸ்.பி.வேலுமணி, அம்மன் அர்ஜுனன் வேட்புமனு தாக்கல்
Published : April 6, 2026 at 9:59 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி, அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன், தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் இன்று தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் வந்து வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர்.
திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி மேளதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக வந்து கோவை மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள தேர்தல் அலுவலகத்தில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "கோவை தெற்கு தொகுதி மட்டுமல்ல, கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதே எங்கள் இலக்கு. கோவையில் செம்மொழிப் பூங்கா, பெரியார் நூலகம், மேற்கு புறவழிச்சாலை, ஹாக்கி மைதானம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம். அதிமுகவினர் என்ன திட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள்?
தேர்தல் பணிகளுக்கு கரூரில் இருந்தோ, வேலூரில் இருந்தோ ஆட்களை இறக்கி வேலை செய்யத் தேவையில்லை. கோவையில் உள்ள எங்கள் நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் போர்ப்படை சிப்பாய்களைப் போன்றவர்கள்.அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனனும் வெளியூரில் இருந்து வந்தவர்தானே. அவர் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்தார். நான் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்தேன். அவ்வளவுதான். அவரை விட கோவையையும், தெற்குத் தொகுதியையும் நன்கு அறிந்தவன் நான். நான் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிக்கும்போது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருப்பவர்கள் என்னுடன் பேசி, ஆரத்தி எடுத்து அனுப்புகின்றனர்.
எனது பெயரிலேயே 10 பேர் என்ன 100 பேர் வந்தாலும் கவலையில்லை. மக்கள் தீர்மானித்து நன்கு அறிந்து வாக்கு செலுத்தும் காலம் இது. தமிழகம் முழுவதும் 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு மீட்டர் பொருத்தப்பட்ட பம்ப் செட் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். இதனால் விவசாயிகளும், கோவையில் உள்ள பம்ப் செட் உற்பத்தியாளர்களும் பயன்பெறுவார்கள். அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையிலேயே தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக வேட்பாளர் கோவை வடக்கு தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். அவரைத் தோற்கடிக்கும் முடிவில் கோவை தெற்கில் நிறுத்தி உள்ளார்களா? நான் இங்கு போட்டியிட்டால்தான் திமுக வெற்றி பெறும் என்பதெல்லாம் இல்லை. இந்த செந்தில் பாலாஜி இல்லை என்றால் 100 செந்தில் பாலாஜிகள் வருவார்கள்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அம்மன் அர்ஜுனன், அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து ஊர்வலமாக வந்து, மாநகராட்சி மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள தேர்தல் அலுவலகத்தில் தனது வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இதேபோல் கோவை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ்.பி.வேலுமணி, கோவை பேரூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மாருதி பிரியாவிடம் தனது வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் கே.அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் அப்போது உடனிருந்தனர்.