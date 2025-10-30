கோவை மாவட்டம் திமுகவின் கோட்டையாக மாறும்: அடித்து கூறிய செந்தில் பாலாஜி!
திமுக ஆட்சி அமைந்தது முதலாக, கோவைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செய்து வருகிறது; இங்கு அனைத்து துறைகளும் முன்னேறி வருகின்றன என்று செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2025 at 5:10 PM IST
கோவை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை மாவட்டம் திமுகவின் கோட்டை என்று சொல்லும் அளவுக்கு மாறும்; அதற்கான பணிகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டு வருகிறோம் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.
கோவை மாநகர் திமுக சார்பில் வரதராஜபுரம் பகுதியில் திமுகவின் 'என் வாக்குச்சாவடி; வெற்றி வாக்குச்சாவடி' என்ற செயற்குழு பயிற்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "தேர்தல் நெருங்கிவிட்டது. கோவையில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணிகளை நமது கட்சி தொண்டர்கள் முடுக்கிவிட வேண்டும். முந்தையை தேர்தல்களில் எடுத்த வாக்குகளை விட, கூடுதல் வாக்குகளை பெறுவது எப்படி என்று ஆலோசித்து செயல்பட வேண்டும். மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிலும், இந்த 30 நாட்கள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். அப்படி செயல்பாட்டால்தான், இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியமைக்க முடியும். இது திராவிட மண்; இங்கு வேறு யார் வந்தாலும் காலூன்ற முடியாது என்று நாம் நிரூபிக்க வேண்டும்.
அவிநாசி மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்த பிறகு, வேறு கட்சியினர் அங்கு சென்று பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கு கூச்சமே இல்லை. யார் செய்த திட்டத்திற்கு, யாரோ இனிப்புகளை வழங்கி மக்களிடம் ஒரு மாயையை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள். ஆனால், தமிழக மக்கள் ஏமாறும் ஆட்கள் கிடையாது" என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செந்தில்பாலாஜி, "கோவையில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக வாங்கிய வாக்குகளை விட அதிகமான வாக்குகளை பெறுவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறோம். வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்தை (SIR) பொறுத்தவரை, முதலமைச்சர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். பீகாரில் என்ன நடந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதுபோன்று தமிழ்நாட்டில் நடந்துவிட கூடாது.
திமுக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து கோவைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செய்து வருகிறது. இங்கு அனைத்து துறைகளும் மேம்பட்டு வருகின்றன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், கோவை மாவட்டம் திமுகவின் கோட்டை என சொல்லும் அளவுக்கு மாறும்" எனக் கூறினார்.
தவெக தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "எங்கள் கட்சி பற்றி எங்களிடம் கேளுங்கள். தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கட்சியும் என்ன செய்கிறது என்று பார்ப்பது எங்களுடைய வேலை அல்ல" என செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.
"கோவையில் பல்வேறு சாலைகள் குண்டும் குழியுமாய் இருக்கிறதே?" என செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த செந்தில் பாலாஜி, "ஒரு சாலையின் ஆயுட்காலம் என்பது ஐந்து ஆண்டுகள். கடந்த ஆட்சியில் சாலைகள் போடப்பட்டிருந்தால், இந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் சாலை போட வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது. ஆனால், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் சாலைகள் போடாததால் தற்போது சாலைகள் போடப்பட்டு வருகின்றன. விடுபட்ட சாலைகளும் தேர்தலுக்கு முன்பு போடப்பட்டு விடும்" என்றார்.