அதிமுகவுக்கு செந்தில் பாலாஜியும், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரும் துரோகம் இழைத்துவிட்டனர் - எடப்பாடி பழனிசாமி
"அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தவெக அரசு எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை" என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 4:42 PM IST
கரூர்: "அதிமுகவுக்கு செந்தில் பாலாஜியும், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரும் துரோகம் இழைத்துவிட்டனர்; வரவிருக்கின்ற இடைத்தேர்தலில் மக்கள் தக்க பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும்" என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
கரூர்- கோயம்புத்தூர் சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அதிமுகவின் கரூர் மாவட்டச் செயல் வீரர்கள், வீராங்கனைகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம், கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் கமலக்கண்ணன் தலைமையிலும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சின்னச்சாமி முன்னிலையிலும் இன்று (நவ.29) நடைபெற்றது.
கரூர் மக்கள் பாடம் புகட்ட வேண்டும்
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "அதிமுக என்ற கட்சி மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில் தனக்கென்று அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்ட எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், செந்தில் பாலாஜி போன்றோர் அக்கட்சிக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டு வேறு கட்சிக்கு சென்று அதிமுகவை அழிக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர். எதிர்வரும் கரூர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இருவருக்கும் கரூர் மக்கள் தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சியில் இரட்டை இலக்கமாக இருந்த அத்தியாவசிய உணவுப் பொருளான அரிசியின் விலை இன்று மூன்று இலக்கத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதிமுக அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளை மக்கள் அறிவார்கள். தற்போதும்கூட தமிழ்நாடு அரசு வெளி மாநிலத்திலிருந்து வெங்காயத்தை இறக்குமதி செய்து அதை மக்களுக்கு விற்பனை செய்யாமல் வீணடித்துள்ளது. இவை அனைத்தும் மக்கள் கட்டிய வரி பணம் தான் என்பதை ஆளும் அரசு நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தவெக அரசு என்பது வெறும் ரீல்ஸ் மற்றும் ரீல்விடும் அரசாக மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது" என்று விமர்சித்துள்ளார்.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்வு
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் மக்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி அமையவில்லை. தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களான அரிசி, பூண்டு, வெங்காயம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விலை உயர்வு விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உள்ளது. இதனால் ஏழை, எளிய மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தவெக அரசு எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை.
அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு அதிக இழப்பீட்டுத்தொகை
டெல்டா மாவட்டங்களில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியிருந்தது. ஆனால், அதுகுறித்து என்ன ஆய்வு செய்தார்கள்? என்று தெரியவில்லை; ஆனால் இன்று செய்தித்தாள்களில் 33 சதவீதத்திற்கு மேல் பயிர்கள் சேதமடைந்து இருந்தால் நேரடியாக அந்த இடத்துக்கு சென்று அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்டபோது விவசாய பயிர்கள் சேதமடைந்ததற்கு முழு தொகையையும் அதிமுக அரசு இழப்பீடாக வழங்கியது. தேசிய பேரிடர் அமைப்பு நிர்ணயித்த இழப்பீட்டுத் தொகையைவிட, மாநில பேரிடர் அமைப்பு நிர்ணயித்த இழப்பீட்டுத்தொகை அதிகமாக இருந்தது, அதனை அதிமுக அரசு விவசாயிகளுக்கு வழங்கியது.
குறிப்பாக பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் தான் விவசாயிகளுக்கு அதிக அளவு இழப்பீடு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அளித்த வாக்குறுதிபடி, கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை செய்யாமல், மூன்று முறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது அனைத்து சிறு, குறு, விவசாயிகளுக்கும் ரூபாய் 75,000 மட்டும் கடன் தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிடாமல், யாரையும் ஆலோசிக்காமல் தான்தோன்றித்தனமாக தவெக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
கோரிக்கைகளை ஏற்ற ஒன்றிய அரசு
மக்களவைத் தொகுதி வரையறை மசோதா குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "மக்களவைத் தொகுதியை 1971- ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தான் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ள வேண்டும்; அதன்படி தொகுதி மறுவரையறைச் செய்யப்பட்டால் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு தொகுதி மறுவரையறைத் தொடர வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் முன்வைத்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக் கொண்டது. ஒட்டுமொத்தக் கட்சிகளும் இதன் அடிப்படையில் தான் ஒன்றிய அரசு மேற்கொள்ளும் மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதிகள் எண்ணிக்கை தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படுவதால் குறைக்கப்படமாட்டாது என மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தெளிவுபட மக்களவையில் கூறியுள்ளார். 1971 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு டிசம்பர் 31 கடைசி நாள் ஆகும். அதற்குள் மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால் தமிழ்நாட்டிற்குதான் பாதிப்பு ஏற்படும். கிட்டத்தட்ட 7 மக்களவைத் தொகுதிகளை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்" என்றார்.