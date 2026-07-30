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தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: ஆஜராகாத செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக இறுகும் பிடி

செந்தில் பாலாஜிக்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வது தொடர்பாக காவல் துறை சட்ட ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 8:36 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்எல்ஏ விடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகாததால், முன் ஜாமின் நிபந்தனையை மீறியதாக கூறி,அதனை ரத்து செய்ய காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசபட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்று காலை மற்றும் இன்று மாலை இரு வேலையும் ஆஜராகி கையொப்பம் இடவில்லை.

இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் விதித்துள்ள நிபந்தனையின்படி தினமும் காலை 10.30 மணிக்கும், மாலை 5.30 மணிக்கும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும். ஆனால் இன்று காலை மற்றும் மாலை இரு வேலையும் செந்தில் பாலாஜி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை.

கடந்த 5 நாட்களாக செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வந்தார். அப்போது அவரிடம் காவல் துறையினர் விசாரணையும் மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில் 6 ஆவது நாளான இன்று காலை செந்தில் பாலாஜி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை. அதே நேரத்தில் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் தனது 3 ஆவது நாளுக்கான கையெழுத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக காவல் நிலையத்தில் ஆஜரானார்.

செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகாதது தொடர்பாக அவரது தரப்பில் இருந்து காவல் துறையினரிடம் எந்தவொரு விளக்கக் கடிதமும் அளிக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மருத்துவ சிகிச்சைக்காகச் சென்றிருப்பதால் அவர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை என முதற்கட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் அவர் வழக்கமாகத் தங்கியிருக்கும் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலிலும் அவர் இல்லை என்றும், அவர் எங்கு உள்ளார் என்பது குறித்து உடனடியாகத் தகவல் கிடைக்கவில்லை என்றும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தநிலையில் நீதிமன்றம் விதித்துள்ள நிபந்தனையின்படி மாலை 5.30 மணிக்கு செந்தில் பாலாஜி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில் இன்று மாலையும் அவர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை.

ஆனால் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இன்று மாலை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையொப்பமிட்டு விசாரணைக்கு உட்பட்டு வருகிறார். அவரிடம் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் செந்தில் பாலாஜி எங்கே உள்ளார் என்பது குறித்து தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். மேலும் அவர், செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனைக்கு சென்று இருப்பதாக தகவல் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

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ஒரு நாள் முழுவதும் நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனையைப் பின்பற்றவில்லை எனக் குறிப்பிட்டு, திருவல்லிக்கேணி காவல் துறையினர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனையை மீறியதாகக் கூறி செந்தில் பாலாஜிக்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வது தொடர்பாக காவல் துறை சட்ட ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதைத் தவிர, டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்திருந்த முன்ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

TVK MLA
SENTHIL BALAJI
செந்தில் பாலாஜி
பேரம் பேசிய விவகாரம்
SENTHIL BALAJI FAILED TO APPEAR

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