காவல் நிலையத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்குக் கோரி செந்தில் பாலாஜி மனு
ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி முதல் மீண்டும் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திடுவேன் எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 6:18 PM IST
சென்னை: குதிரைப் பேர வழக்கில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து ஆறு நாட்களுக்கு விலக்கு அளிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் குதிரைப் பேரம் பேசியதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பியிருந்தனர்.
இதையடுத்து, இருவரும் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், விசாரணை அதிகாரி முன் நாள்தோறும் காலை 10.30 மற்றும் மாலை 05.30 மணிக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் செந்தில்பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி முன்ஜாமீன் பெற்று, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் நாள்தோறும் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், டாஸ்மாக் பார் டெண்டர், மதுபான கொள்முதல், வாகன டெண்டர், காலி பாட்டில்கள் சேகரிப்பு ஆகியவற்றில் பல நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு செய்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, டாஸ்மாக் முன்னாள் எம்.டி. விசாகன் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிபதி இளந்திரையன் நேற்று (ஜூலை 30) தள்ளுபடி செய்தார். டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் முன்ஜாமீன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட ஜூலை 30- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 04- ஆம் தேதி வரை விலக்கு அளிக்கக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் புதிய மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "உயர்நீதிமன்ற நிபந்தனைப்படி ஜூலை 25- ஆம் தேதி முதல் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறேன். லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களுடன் சட்ட ஆலோசனைகளில் ஈடுபட வேண்டியிருப்பதால் 6 நாட்களுக்கு மட்டும் நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
நேரில் ஆஜராக இயலாதது குறித்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறைக்கு நேற்று (ஜூலை 30) கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு ஆகஸ்ட் 05- ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் கையெழுத்திடுவேன் எனவும் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுவும் நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.