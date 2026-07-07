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தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் குதிரை பேரம் பேசியதாக பதியப்பட்ட வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் கோரி மனு

செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், குதிரை பேரத்துக்கும், தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும், காவல்துறை தன்னை கைது செய்யக் கூடும் என்பதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 6:04 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தவெக ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ இளையராஜா, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அப்புகாரில், சென்னையை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு தன்னை தொடர்பு கொண்டு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகவும், வாக்கெடுப்பின்போது அவருக்கு எதிராக வாக்களிக்க சன்மானமாக ரூபாய் 35 கோடி தருவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் அதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், நானும் எனது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று மிரட்டியதாக தெரிவித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த IPDS எனும் ’இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் டெமாக்ரடிக் சீக்ரெட்டிஸ்’ என்ற கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்த திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், மற்றும் சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 9 பேரை இதுவரை கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. ஆனால் இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அசோக்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த மனுவில், காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிடப்பட்டு, வழக்கு விசாரணை நாளைக்கு (ஜூலை 08) ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், குதிரை பேரத்துக்கும், தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்படவில்லை எனவும், காவல்துறை தன்னை கைது செய்யக்கூடும் என்பதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

SENTHIL BALAJI
தவெக எம்எல்ஏ குதிரை பேரம்
செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன்
MADRAS HIGH COURT
TVK MLA HORSE TRADING CASE

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