'தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்' கோவை தெற்கு தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: செந்தில் பாலாஜி (திமுக), அம்மன் கே. அர்ஜுனன் (அதிமுக), வி. செந்தில் குமார் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), வி. பேரறிவாளன் (நாம் தமிழர் கட்சி) ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:53 AM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி களமிறங்கியதால், கோவை தெற்கு தொகுதியின் தேர்தல் முடிவை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திமுகவின் மிக முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரும், கொங்கு மண்டல தளபதி என அழைக்கப்படும் செந்தில் பாலாஜி, சொந்த ஊரான கரூரை விட்டு விட்டு முதன்முறையாக கோவையில் களமிறங்கியுள்ளார். கொங்கு மண்டலத்தில் திமுகவின் பிடியை வலுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட இந்த வியூகத்தால் இந்த தொகுதி மாநிலம் தழுவிய கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
கோவை தெற்கு தொகுதி தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என அழைக்கப்படுகிறது. இது கோவையின் இதயப் பகுதி போன்றது. ஜவுளித் தொழில், பொறியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதி இதுவாகும். இது ஆசியாவிலேயே பெரிய நகை தயாரிப்பு மையங்களில் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது. தொகுதிக்கு உட்பட்ட சுகிரவார்பேட்டை மற்றும் ராஜா வீதி பகுதிகளில் சுமார் 35,000-க்கும் மேற்பட்ட நகைத் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் வார்டு எண்கள் 21 முதல் 30 வரை மற்றும் 41 முதல் 50 வரையிலான நகர்ப்புறப் பகுதிகளை இந்த தொகுதி உள்ளடக்கியது. இது முழுக்க முழுக்க நகர்ப்புறம் சார்ந்த தொகுதியாகும்
கோவை தெற்கு தொகுதியில் பல்வேறு மொழி பேசுபவர்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் வடமாநில வணிகர்கள் எனப் பலதரப்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இதனால், இது ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் தொகுதியாக கருதப்படுகிறது. ஒரு கட்சியின் கொள்கை நகர்ப்புற மக்களிடம் எந்த அளவுக்குச் சென்றடைகிறது என்பதைச் சோதிக்கும் "லிட்மஸ் டெஸ்ட்டாக" இந்த தொகுதி பார்க்கப்படுகிறது.
2008 தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பின் உருவாக்கப்பட்ட புதிய தொகுதி இதுவாகும். 2011-ல் நடைபெற்ற முதல் தேர்தலில் அதிமுகவின் சேலஞ்சர் துரை வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2016-ல் அதிமுகவின் அம்மன் அர்ஜூனன் வெற்றி பெற்றார். 2021-ல் நடந்த தேர்தலில் முதன் முறையாக நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்றது இந்த தொகுதி.
காரணம் அப்போது மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் இங்கு போட்டியிட்டார். அப்போது பாஜகவின் வானதி சீனிவாசன் 1,728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கமல்ஹாசனை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
தற்போது இந்த தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,86,509. இதில் ஆண்கள் 90,214, பெண்கள் 96,263 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 32. ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் 82.16% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021-ல் இந்த தொகுதியில் 63.19 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தன.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் மொத்தம் 31 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர். வே. செந்தில் பாலாஜி (திமுக), அம்மன் கே. அர்ஜுனன் (அதிமுக), வி. செந்தில் குமார் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), வி. பேரறிவாளன் (நாம் தமிழர் கட்சி) ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள்.