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லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரிய செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் - நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு முன்வைத்த வலுவான வாதம்

தவெக ஊத்தங்கரை எம்எல்ஏவுக்கு பண கொடுக்க முயன்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கிலும், அசோக்குமாரின் பெயர் முதல் தகவல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 4:09 PM IST

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சென்னை: அமலாக்கத் துறையின் லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக கூறி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கின் காரணமாக நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த அசோக்குமார், நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தர். தொடர்ந்து அவர் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி செல்லாமல் தடுக்கும் வகையில் அமலாக்கத் துறை, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது.

இந்த லுக் அவுட் நோட்டீஸ் காரணமாக மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வெளிநாடு செல்ல முடியவில்லை என்ற அசோக்குமாரின் கோரிக்கையை ஏற்ற உயர் நீதிமன்றம், நிபந்தனையுடன் வெளிநாடு செல்ல அனுமதித்தது. பின்னர் இந்தியா திரும்பிய அசோக்குமார், தனக்கு எதிரான லுக் அவுட் நோட்டீஸை அமலாக்கத் துறை திரும்ப பெற உத்தரவிடக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவுக்கு பதிலளிக்கும் படி அமலாக்கத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

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இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், லுக் அவுட் நோட்டீஸ் காலாவதி ஆகவில்லை. ஒருமுறை பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸ் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் வகையில் 2011-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பதிலளிக்க கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.

மத்திய அரசு தரப்பின் இந்த கோரிக்கையை ஏற்று, மனு மீதான விசாரணையை நீதிபதிகள் மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

இதனிடையே, தங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கக் கோரி தவெக ஊத்தங்கரை எம்எல்ஏவுக்கு பண கொடுக்க முயன்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கிலும், அசோக்குமாரின் பெயர் முதல் தகவல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த வழக்கில் முன்ஜாமின் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ள அவர், தற்போது தலைமறைவாக இருந்து வருவதாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

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அசோக்குமார்
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