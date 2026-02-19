செந்தில் பாலாஜி சகோதரர் மனு - அமலாக்கத் துறைக்கு உத்தரவு
புதிய குற்றவியல் சட்டத்தின் படி, குற்றப்பத்திரிகையை கோப்புக்கு எடுக்கும் முன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வாதம் முன் வைக்கப்பட்டது.
Published : February 19, 2026 at 7:20 PM IST
சென்னை: சட்ட விரோத பணபரிமாற்ற தடைச் சட்ட வழக்கில் கூடுதல் குற்றப்பத்திக்கையை கோப்புக்கு எடுத்த உத்தரவை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி, அமலாக்கத் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து துறையில் முறைகேடாக பணி நியமனம் செய்ய பணம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக, சட்ட விரோத பண பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்த வழக்கில், செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறையினர் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த குற்றப்பத்திரிகையை, முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் கோப்புக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
புதிய குற்றவியல் சட்டத்தின் படி, குற்றப்பத்திரிகையை கோப்புக்கு எடுக்கும் முன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்க வேண்டும். ஆனால் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையை கோப்புக்கு எடுத்து, முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார், கார்த்திகேயன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை மார்ச் 4 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தது.