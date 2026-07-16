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கரூர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி சகோதரருக்கு விலக்கு

மறு உத்தரவு வரும் வரை தினமும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் அவருக்கு முன்ஜாமின் வழங்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:59 PM IST

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மதுரை: கரூர் காவல் நிலையத்தில் வாரந்தோறும் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூரில் சோதனைக்கு வந்த வருமானவரித்துறை அதிகாரிகளை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த வழக்கில் ,முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் மீது கரூர் மாவட்ட போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அவர் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, சனிக்கிழமைதோறும் நான்கு வாரம் கரூர் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து இட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கி இருந்தார்.

இந்த நிலையில், சென்னை, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்திலும் அசோக்குமார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யபட்டது. அந்த வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் முன்ஜாமின் மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், மறு உத்தரவு வரும் வரை தினமும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் அவருக்கு முன்ஜாமின் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்ற் மதுரை அமர்வில் அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த மனுவில், "ஒரே நேரத்தில் இரண்டு நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதில் சிரமம் உள்ளது. அதாவது கரூர் காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நிறைவேற்றுவதில் கடினமாக உள்ளது.

ஆகையால், சனிக்கிழமைகளில் கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் ஆஜராவதற்குப் பதிலாக, சென்னை, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக எனக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி ராஜசேகர் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் இளங்கோ ஆஜராகி வாதிட்டார். இதை தொடர்ந்து நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், நான்கு வார காலத்திற்கு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் கரூர் காவல் நிலையங்களில் நேரில் ஆஜராவதற்கு பதிலாக, சென்னை, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகுமாறு நிபந்தனையை மாற்றி அமைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

SENTHIL BALAJI
MADURAI BENCH
செந்தில பாலாஜி
ASHOK KUMAR CASE

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