தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக வழக்கு - செந்தில் பாலாஜியிடம் 3-வது நாளாக விசாரணை
சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அவர் உத்தரவாதத்தை தாக்கல் செய்த பிறகு நாளை முதல் இரண்டு வழக்கிற்கும் சேர்த்து திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திடுவார்
Published : July 27, 2026 at 3:57 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் மூன்றாவது நாளாக போலீசார் இன்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவை, சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்படும் தீர்மான வாக்கெடுப்பின் போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூபாய் 35 கோடி வழங்கப்படும் என பேரம் பேசியதாகவும், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த எம்.எல்.ஏவுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இளையராஜா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இதுவரை 14 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
விசாரணையின் போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட சிலர் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடினர்.
மேலும் இருவரும் கடந்த 5 ஆம் தேதி காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென போலீசார் தரப்பில் சம்மன் வழங்கப்பட்ட நிலையிலும், அவர்கள் இருவரும் ஆஜராகாமல் முன் பிணை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வந்த போது, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி, கடந்த 8 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது. மேலும் காலை மாலை இரண்டு வேளையிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டுமென உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்தநிலையில் கடந்த இரு நாட்களாக காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரிடம் திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை போலீஸ் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ஆடியோ பதிவுகள், வாட்ஸ் ஆப் உரையாடல்கள், ஹவாலா பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில் மூன்றாவது நாளாக இன்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார். அவரிடம் மீண்டும் மூன்றாவது நாளாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இன்று அவரிடம் சுமார் 2 மணி நேரம் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி அதன் பிறகு அவரை அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் இன்று திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை. எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் முன்ஜாமின் பெற்றுள்ள நிலையில் அதற்கான உத்தரவாதத்தை இன்னும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யாததால், அந்த வழக்கில் இன்னும் ஆஜராகி கையெழுத்திடவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
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இதனால் இன்று சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அவர் உத்தரவாதத்தை தாக்கல் செய்த பிறகு நாளை முதல் இரண்டு வழக்கிற்கும் சேர்த்து திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திடுவார் எனவும் அப்போது அவரிடம் இந்த வழக்கு குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.