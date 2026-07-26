தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய விவகாரம்: செந்தில் பாலாஜியிடம் 2-வது நாளாக தொடரும் விசாரணை
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாரை தனித்தனியாக அழைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : July 26, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசிய விவகாரத்தில் செந்தில் பாலாஜியிடம் இன்று இரண்டாவது நாளாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவை சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் தீர்மானத்தின் வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூபாய் 35 கோடி வழங்கப்படும் என பேரம் பேசியதாகவும், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த எம்.எல்.ஏவுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இளையராஜா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுவரை 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விசாரணையின் போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட சிலர் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடினர்.
இருவரும் கடந்த 5ஆம் தேதி காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென போலீசார் தரப்பில் சம்மன் வழங்கப்பட்ட நிலையிலும், அவர்கள் இருவரும் ஆஜராகாமல் முன் பிணை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு சென்ற பொழுது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி, கடந்த 8ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
காலை மாலை இரண்டு வேளையிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டுமெனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து முதல் நாளாக நேற்று காலை 10.30 மணியளவில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர்.
அப்போது அவர்களிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ஆடியோ பதிவுகள், வாட்ஸ்-அப் உரையாடல்கள், ஹவாலா பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 26) இரண்டாவது நாளாக செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவரும் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டனர். அவர்களிடம் மீண்டும் போலீசார் தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
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மேலும், அவர்கள் இருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இவ்வழக்கு குறித்து 50க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், அதற்கு செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் பல்வேறு பதில்களை அளித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
நேற்று மட்டும் 5 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியுள்ள நிலையில், இன்று மீண்டும் விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், இந்த வழக்கில் இதுவரை நான்கரை கோடி ரூபாய் வரை பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் சில ஹவாலா பணம் சிக்கி உள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
அதுகுறித்தும் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாரிடம் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.