ETV Bharat / state

சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சேந்தமங்கலத்தில் திமுக சார்பாகப் பெண் வேட்பாளர் பி.பூமலர், அதிமுக சார்பாக சி.சந்திரசேகரன், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக சி.பொன்னுமணி, தவெக சார்பாக பி.சந்திரசேகர் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி
சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி (Namkkal District)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேந்தமங்கலம் (நாமக்கல்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 2 தொகுதிகளில் சேந்தமங்கலம் தொகுதி ஒன்றாகும். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதியில் 1957-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 2 முறை, அதிமுக 7 முறையும், திமுக 5 முறையும், தேமுதிக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011-இல் தேமுதிக, 2016-இல் அதிமுக, 2021-இல் திமுக என அடுத்தடுத்த கட்சிகள் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இத்தொகுதியில் 2,29,398 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதில் ஆண்கள் 1,12,088, பெண்கள் - 1,17,284 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 26 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 1,99,235 வாக்குகள் பதிவாகின. இது 81.8 சதவீதமாகும். இதில் திமுக வேட்பாளர் கே.பொன்னுசாமி 90,681 (45.51%) வாக்குகள் பெற்று, அதிமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தி நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின்னர் மீண்டும் திமுகவை வெற்றி பெற வைத்தார். அதிமுக வேட்பாளர் எஸ். சந்திரன் 10,493 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். நாம் தமிழர் கட்சியின் இளம் வேட்பாளர் டி.ரோகிணி 11,654 (5.85%) வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடம் பெற்றார்.

இத்தேர்தலில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், நோட்டாவில் மட்டும் 2,058 வாக்குகள் பதிவாகின.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 12 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். கடந்த ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் 90.14 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. தற்போதைய எல்.எல்.ஏ-வாக கே.பொன்னுசாமி உள்ள நிலையில், திமுக சார்பாகப் பெண் வேட்பாளர் பி.பூமலர் போட்டியிடுகிறார்.

திமுக வேட்பாளரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பாக சி.சந்திரசேகரன் போட்டியிடுகிறார். இவர் 1996-ம் ஆண்டு இத்தொகுதியில் திமுக சார்பாகப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர். 2006-ம் ஆண்டு தேர்தலில் இவருக்கு திமுகவில் வாய்ப்பு வழங்காத காரணத்தினால், சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டுத் தோல்வியடைந்தார். பின்னர் அதிமுகவில் இணைந்து 2016-ம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். மீண்டும் 2021 தேர்தலில் அதிமுகவில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்காத நிலையில், சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டு 11,371 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். 2021 தேர்தலில் அதிமுக தோல்விக்கு இவர் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டதும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது. இந்நிலையில், அதிமுக சார்பாக மீண்டும் களம் காண்கிறார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக சி.பொன்னுமணி, தவெக சார்பாக பி.சந்திரசேகர் ஆகியவர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021கே.பொன்னுசாமிதிமுக
2016சி.சந்திரசேகரன்அதிமுக
2011ஆர்.சாந்திதேமுதிக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் 2026
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026
SENTHAMANGALAM CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.