சேலத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியை கொலை செய்து 6 பவுன் நகை கொள்ளை
மூதாட்டி கொலை வழக்கு தொடர்பாக கிச்சிப்பாளையம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 2:07 PM IST
சேலம்: வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியை கொலை செய்து விட்டு அவரின் கழுத்தில் இருந்த 6 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாநகர் கிச்சிப்பாளையம் கடம்பூர் முனியப்பன் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் ஜனாபாய் (வயது 80). இவருக்கு சதீஷ் குமார் (வயது 55), மகாலீஸ்வரன் ஆகிய 2 மகன்களும், சத்யா, சர்மிளா, சாருபாலா ஆகிய 3 மகள்களும் உள்ளனர். இவர்களில் சதீஷ்குமாருக்கு மட்டும் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. மற்றவர்களுக்கு திருமணம் ஆகி அவரவர் குடும்பத்தினருடன் தனித்தனியாக வசித்து வருகின்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஜனாபாய் தனது திருமணம் ஆகாத மகன் சதீஷ் குமாருடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 5) காலை வழக்கம் போல் சதீஷ் குமார் வேலைக்கு சென்றுள்ளார். இதனால் ஜனாபாய் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று இரவு 7 மணியளவில் சதீஷ் குமார் வீட்டிற்கு வந்த போது, ஒரு அறையில் தாய் ஜனாபாய் இறந்து கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
அப்போது அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 6 பவுன் தங்க நகையை காணவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து சதீஷ் குமார் உடனடியாக கிச்சிப்பாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார். அதன் பேரில் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
மூதாட்டி தனியாக இருப்பதை நோட்டமிட்டு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் உள்ளே புகுந்து அவரை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து விட்டு 6 பவுன் தங்க நகையை கொள்ளையடித்து சென்றிருப்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
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இதனால் அந்த பகுதியில் வீடுகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் கொள்ளையரின் உருவம் ஏதும் பதிவாகி உள்ளதா என்பது குறித்து காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தங்க நகைக்காக வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியை, அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் கொலை செய்துள்ள சம்பவம் சேலம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.