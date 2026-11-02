சிறையிலிருந்து தப்பி ஓட காரணம் இது தான்! கைதி வெளியிட்ட வீடியோவால் பரபரப்பு
நடந்ததை நீதிபதியிடம் சொல்லி சரண்டர் ஆகிவிடுகிறேன். மற்றபடி போலீஸுக்கோ, பொதுமக்களுக்கோ இடையூறாக இருக்க மாட்டேன் என்று மீனாட்சி சுந்தரம் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 1:10 PM IST
தேனி: 17 கைதிகள் தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து தப்பியோடிய விவகாரம் நாடு முழுவதும் பேசுபொருளான நிலையில், அவர்களில் ஒருவரான மீனாட்சி சுந்தரம் வெளியிட்ட வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தேனி மாவட்ட சிறைச்சாலையிலிருந்து கடந்த 26 ஆம் தேதி இரவு 17 சிறை கைதிகள் தப்பி ஓடிய நிலையில் அவர்களை பிடிப்பதற்காக 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, 36 மணி நேரத்தில் அனைவரும் பிடிபட்டனர். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம், பாளையங்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய கைதிகளில் ஒருவரான மீனாட்சி சுந்தரம் தப்பி ஓடிய போது பேசி பதிவு செய்த வீடியோ தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வீடியோவில், சிறையில் தங்களை சித்திரவதை செய்ததாகவும் உணவு சரியில்லாமல் இருந்ததாகவும் மீனாட்சி சுந்தரம் தெரிவித்திருக்கிறார். அதில் அவர், “நான் தான் தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்ற மீனாட்சி சுந்தரம். நீதிபதி மற்றும் முதலமைச்சருக்கு இதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். நாங்கள் அனைவரும் சிறையிலிருந்து பிரச்சினை செய்வதற்கோ, வேறு எதுவும் செய்வதற்கோ தப்பிக்கவில்லை. எங்களுடைய பிரச்சினைகளை நீதிபதியிடம் கூறி, கோர்ட்டிலேயே சரண்டர் ஆகத்தான் வந்தோம்.
அந்த சிறையில் இருக்கவே எங்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை. அதனால் பேசித் தான் நாங்கள் அனைவரும் வந்தோம். ஜெயிலில் எங்களை ரொம்ப சித்திரவதை செய்தார்கள். சூப்பிரண்டன்ட் மற்றும் நீதிபதியிடம் இது குறித்து சொல்லியும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அன்று இரவு நாங்கள் கோரிக்கை வைத்த போது காவலர் உள்ளே வந்து, நீங்கள் மட்டும் என்ன அராஜகம் செய்கிறீர்களா? என்று திட்டினார்.
சாப்பாடு எப்படி இருக்கிறது? என்று தேனி சிறையில் யாரை வேண்டுமானாலும் கேட்டுப் பாருங்கள். எங்களை பார்ப்பதற்கு யாராவது வந்தாலும் அனுமதிப்பதில்லை. கேட்டால் தண்டனை என்கிறார்கள். உள்ளே இருந்தால் எதாவது செய்து விடுவார்கள் என்று பயந்து தான் வெளியே தப்பித்து வந்தேன். இதையெல்லாம் நீதிபதியிடம் சொல்லி சரண்டர் ஆகிவிடுகிறேன். மற்றபடி போலீஸுக்கோ, பொதுமக்களுக்கோ நான் இடையூறாக இருக்க மாட்டேன்.
போலீசார் என்னை சுட்டு பிடிக்கப் போவதாக சொல்கிறார்கள். சமீபத்தில் தான் எனக்கு திருமணமாகி மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கிறார். நான் வாழ வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு திருந்தி இருக்கிறேன். என் தம்பியை முக்கிய குற்றவாளி என்று சொல்கின்றனர். ஆனால் அவனுக்கு இதில் சம்பந்தமில்லை. அது சூப்பிரண்டண்டுக்கும் தெரியும்.
எனக்கு நீதிபதி உதவ வேண்டும். நான் பண்ணின தவறால் என் மனைவியும் பிறக்கப் போகிற குழந்தையும் பாதிக்கப்பட கூடாது. நாங்கள் தெரியாமல் இது போன்று கூட்டுசதி செய்துவிட்டோம். அதை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஆனால் மொத்த சதியும் நாங்களே செய்தது போன்று எங்கள் மேல் பழியை போட பார்க்கின்றனர். நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேன்” என்று பேசியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: தேக்கம்பட்டி சிறை விவகாரம் - 17 கைதிகள் தப்பியது முதல் சிறை அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் வரை...
17 கைதிகள் தப்பி ஓடிய நிலையில் 15 கைதிகளை போலீசார் கைது செய்தனர். கடைசியாக மீனாட்சி சுந்தரம் (வீடியோ வெளியிட்டவர்) மற்றும் அவரது சகோதரர் திருப்பதி இருவர் மட்டும் நீண்ட நேரம் போலீசாரிடம் பிடிப்படாமல் இருந்தனர். பின்னர் கம்பம் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் இருவரும் சரணடைய போவதாக தகவல் வந்த நிலையில் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.