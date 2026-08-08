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நண்பனை கொன்றதற்கு பழிக்குப்பழி: இளைஞரை கொலை செய்துவிட்டு காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த ரவுடி

சரணடைந்த ரவுடி நடராஜ் மீது 10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெங்கல் காப்புக்காடு
வெங்கல் காப்புக்காடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 5:37 PM IST

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திருவள்ளூர்: நண்பனை கொன்ற நுபரை கடத்தி கொலை செய்துவிட்டு ரவுடி நடராஜ் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் அடுத்த சீத்தஞ்சேரி, வெங்கல் பகுதியில் உள்ள காப்பு காட்டிற்கு செல்லும் வழியில், ஆவடி பொத்தேரி பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா என்ற இளைஞரை, ரவுடி நடராஜ் தனது கூட்டாளியுடன் இணைந்து வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளார். இதையடுத்து, வெங்கல் காவல் நிலையத்தில் நேரடியாக சென்று நடராஜ் சரணடைந்துள்ளார்.

நடராஜை விசாரித்த காவலர்களிடம், தனது நண்பன் சதீஷை சூர்யா கொலை செய்ததால் அவனை கடத்தி கொலை செய்ததாக கூறியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு நடராஜை அழைத்து சென்ற காவல்துறையினர், சூர்யாவின் உடலை கைப்பற்றி திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

ரவுடி நடராஜிடம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில், சூர்யா கொலை வழக்கில் நடராஜின் கூட்டாளியான ஆகாஷ் என்பவரை கைது செய்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொருவரை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ரவுடி நடராஜ் மற்றும் ஆகாஷ்
கைது செய்யப்பட்ட ரவுடி நடராஜ் மற்றும் ஆகாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், நடராஜிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், கடந்த ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி ஆவடி டேங்க் பேக்டரி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொத்தேரி பகுதியில் நடராஜின் நண்பனான ரவுடி சதீஷ் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த பரத் என்பவர் அவரது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து ரவுடி சதீஷை வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் பரத் மட்டும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ளார். ஆனால், ரவுடி சதீஷை கொலை செய்த சூர்யா என்பவர் வெளியில் சுதந்திரமாக இருந்துள்ளார். இதை தெரிந்துகொண்ட நடராஜ், சூர்யாவை கடத்தி வெங்கல் காப்பு காட்டிற்குள் வைத்து அவரை வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளார்.

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சதீஷை கொலை செய்தவர்களை பழிதீர்ப்பதற்காகத்தான் ஆந்திராவில் இருந்து வந்தேன். மேலும், தனது நண்பன் சதீஷை கொலை செய்த யாரையும் கொலை செய்யாமல் விடமாட்டேன் என்று பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள நடராஜ் மீது கொலை, வழிப்பறி, போதைப்பொருள் விற்பனை என 10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ROWDY SURRENDERED
POLICE INVESTIGATION
MURDER CASE INVESTIGATION
காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த ரவுடி
ROWDY SURRENDERED IN TIRUVALLUR

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