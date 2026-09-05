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குடிநீர் இணைப்பு திட்டத்துக்காக வைக்கப்பட்ட குழாய்கள் தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

தீ விபத்துச் சம்பவத்தை அடுத்து இதற்கான காரணம், எவ்வளவு குழாய்கள் எரிந்துள்ளன? பாதிப்பின் மதிப்பீடு என்ன? என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகா ராணா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பைப்புகளில் தீ பற்றி எரியும் காட்சி
பைப்புகளில் தீ பற்றி எரியும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:19 PM IST

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திருநெல்வேலி: அரியநாயகிபுரம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்துக்காக சாலையோரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பைப்புகள் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் மொத்தமாக 55 வார்டுகள் உள்ளன. இந்த வார்டுகள் அனைத்துக்கும் குடிநீர் வழங்கும் விதமாக 'அரியநாயகிபுரம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம்' அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்த திட்டத்தின்கீழ் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

அந்தவகையில், குழாய் பதிக்கும் பணி பொதிகை நகர் பகுதியில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக அந்த பகுதியின் சாலையோரங்களில் ஆங்காங்கே எச்டிபி பைப் (High-Density Polyethylene Pipe)-கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பைப்புகள் இன்று (செப்டம்பர் 5) திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்திருக்கின்றன. ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக பைப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததால், அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பைப்புகளிலும் தீ பரவி அங்கிருந்த பெரும்பாலான பைப்புகள் தீயில் எரிந்தன. மேலும், இந்த தீ விபத்தால் அப்பகுதி முழுக்க கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது.

இச்சம்பவம் குறித்து அப்பகுதி வாசிகள் அளித்த தகவலின்பேரில் வந்த பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர், பற்றி எரிந்த தீயை போராடி கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த திடீர் தீ விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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நெல்லையை கொளுத்தும் வெயில்

திருநெல்வேலி மாநகர் மற்றும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெப்பம் 105 டிகிரி செல்சியஸை கடந்து கொளுத்தி வருகிறது. ஆகையால், கடுமையான வெப்பம் காரணமாக இந்த தீ விபத்து நடந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். அத்துடன், விஷமிகள் யாரேனும் குழாய்களுக்கு தீ வைத்து சென்றார்களா? என்கிற கோணத்திலும் அவர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், தீ விபத்துச் சம்பவத்தை அடுத்து இதற்கான காரணம், எவ்வளவு குழாய்கள் எரிந்துள்ளன? பாதிப்பின் மதிப்பீடு என்ன? என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளதாக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகா ராணா தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில் குழாய்களில் தீ கொழுந்து விட்டு எரியும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரவி வருகிறது.

TAGGED:

நெல்லை பைப் தீ விபத்து
PIPES FIRE
WATER CONNECTION PROJECT
PIPES CAUGHT FIRE
WATER CONNECTION PIPES CAUGHT FIRE

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