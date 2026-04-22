உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் தேர்தல் ஆணையத்தில் பரபரப்பு புகார்
Published : April 22, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: எனக்கும், என் குழந்தைக்கும் நிறைய மிரட்டல்கள் வருகின்றன. என் கணவரை போலவே என்னையும், கூலிப்படையை வைத்து கொலை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள் என்று பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தில் பரபரப்பு புகராளித்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்க இருக்கின்றது. இதற்கான பணியில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது. இத்தகைய சூழலில், தேர்தலை நிறுத்த அதிமுக, பாஜக-வினர் குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டவர்களை வைத்து சதித்திட்டம் தீட்டி வருவதாக கூறி, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியைச் சந்தித்து திமுக சட்டத்துறை இணை செயலாளர் பச்சையப்பன் புகாரளித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பச்சையப்பன் கூறியபோது, "திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, சார்பாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் மனு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. தேர்தலை சீர்குலைக்க, தேர்தலை நிறுத்த அதிமுக-வைச் சேர்ந்த குண்டர்கள் ஆங்காங்கே சதி செய்கிறார்கள். அதை உடனே தடுத்து நிறுத்த தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் கூறினோம். தலைமை தேர்தல் அதிகாரி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.
சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி, திரு.வி.க நகர், கோவை தெற்கு, மானாமதுரை, திருப்பூர் தெற்கு, நன்னிலம், சிதம்பரம், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் குண்டர்கள், குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டவர்களை வைத்து தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என அதிமுக, பாஜக சதி செய்து வருகிறது. வாக்குச்சாவடிகளில் தேர்தல் நாளன்று கலவரம் செய்யவே அதிமுக, பாஜக-வினர் எல்லா வேலைகளையும் செய்து வருகிறார்கள்.
நாங்கள் எங்கும், யாருக்கும் பண பட்டுவாடா செய்யவில்லை. திமுக வேட்பாளர்கள் பணப்பட்டுவாடா செய்வது போன்ற வீடியோக்களை எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு பரப்புகிறார்கள்" என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: ஓட்டுப்போட திட்டமிட்டபடி சொந்த ஊர் போய் சேரணுமா? மாற்று பாதையில் செல்ல சென்னைவாசிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
உயிருக்கு ஆபத்து: இதனிடையே தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கூறி, தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் திரு.வி.க நகர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும், மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவரான பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் இன்று புகார் அளித்துள்ளார்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "எனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. இதனால்தான் தலைமைச் செயலகத்துக்கு எனது குழந்தையுடன் வந்து தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் மனு அளிக்க வந்துள்ளேன். எனக்கும், என் குழந்தைக்கும் நிறைய மிரட்டல்கள் வருகின்றன. என் கணவரை எப்படி கூலிப்படையை ஏவி கொலை செய்தார்களோ, அதேபோல என்னையும், ஆட்களை வைத்து கொலை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். பிரசாரத்தின்போது ஆளுங்கட்சி அமைச்சர் தொடர்ந்து என்னை மிரட்டிக் கொண்டிருந்தார். வாக்கு சாவடிகளுக்கு, வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஆட்களை அனுப்பி பிரச்சனை செய்ய ஆளுங்கட்சி அமைச்சர் திட்டம் தீட்டுகிறார். என்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது. என் உயிருக்கு காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும். என்னால் வெளியேவே வர முடியவில்லை. எனக்கு அவ்வளவு மிரட்டல்கள் கொடுக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.