தவெக-வின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி மாநாடு போல் நடைபெற்றது: கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பெருமிதம்

எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு செங்கோல் வழங்கினார். அதே போல தமிழகத்தில் சிறப்பான ஆட்சி அமைய தவெக தலைவர் விஜய்க்கு செங்கோல் வழங்கினேன் என கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

கே.ஏ செங்கோட்டையன் பேட்டி
கே.ஏ செங்கோட்டையன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 19, 2025 at 3:40 PM IST

ஈரோடு: பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு அதிமுகவில் இணைந்து கொள்வது சரியானதாக இருக்கும் என தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் விமர்ச்சித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் இன்று நடைபெற்ற ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவில் தவெக மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு அனுமன் சுவாமியை தரிசனம் செய்தார். பய பக்தியுடன் அனுமானை தரிசனம் செய்த செங்கோட்டையின் பக்தர்களுக்கு லட்டு வழங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ஈரோடு விஜயமங்கலத்தில் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி மாநாடு போல் நடைபெற்றது. சிறப்பான முறையில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதால் விஜயாபுரி அம்மன் கோயிலிலும், சத்தியமங்கலம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய் மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்தார்.

வரலாறு படைக்கிற நிகழ்ச்சியாக வந்திருக்கிறது. விஜய் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு காவல் துறை முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கியது. ஈரோடு மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் ஒரு லட்சம் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். எம்.ஜி.ஆர் ஜெயலலிதாவுக்கு செங்கோல் வழங்கினார். அதே போல தமிழகத்தில் சிறப்பான ஆட்சி அமைய தவெக தலைவர் விஜய்க்கு செங்கோல் வழங்கினேன்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு அதிமுகவில் இணைந்து கொள்வது சரியானதாக இருக்கும். பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அதிமுகவின் பி டீம் ஆக இருக்கிறார்" இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

