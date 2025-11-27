ETV Bharat / state

2026-ல் விஜய் தலைமையில் ஊழலற்ற ஆட்சி - செங்கோட்டையன் பேட்டி

இளவல் விஜய் ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை உருவாக்கி மக்கள் மனதில் இடம் பெற்றிருக்கிறார். இந்த முறை விஜய்-க்கு வாக்களியுங்கள் என்று குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் கூறும் நிலை தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த செங்கோட்டையன். உடன் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் அருண்ராஜ்
செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த செங்கோட்டையன். உடன் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டு விஜய் தலைமையில் ஊழலற்ற ஆட்சி மலரும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இன்று இணைந்தார். அவருக்கு தவெக தலைமை நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய கொங்கு மண்டல அமைப்பு செயலாளராகவும் செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதன் பின்னர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

அதிமுகவில் எம்ஜிஆரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டேன். 1972-ல் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த போது அவருக்கு பின்னால் நின்றவர்களில் நானும் ஒருவன். 1975-ல் கோவையில் அதிமுக பொதுக்குழுவை சிறப்பாக பொறுப்பேற்று நடத்தினேன். அதற்காக எம்ஜிஆர் என்னை கட்டித் தழுவி பாராட்டினார்.

தமிழ்நாட்டில் 3 முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் எம்ஜிஆர். 10,000 மைல்களுக்கு அப்பால் சிகிச்சை பெற்ற போதும், பிரச்சாரத்திற்கு செல்லாமலே வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்று சாதனை படைத்தவர். அவரது மறைவுக்குப் பிறகு ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்து பணியாற்றினேன். அவரது சுற்றுப் பயணத்திற்கான வியூகங்களை பல்வேறு தலைவர்களுடன் இணைந்து செய்து கொடுத்து, அவரிடம் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளேன்.

ஆனால், அதிமுகவின் இன்றைய நிலைமை வேறு. ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு ஆட்சி நடத்தினோம். பல்வேறு காலச்சூழலில் அதிமுக மூன்றாக பிளவுபட்டது. பிரிந்து கிடப்பவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினேன்.

செங்கோட்டையனுக்கு தவெக துண்டு அணிவித்த விஜய்
செங்கோட்டையனுக்கு தவெக துண்டு அணிவித்த விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நான் என்று ஒருவன் நினைத்தால், ஆண்டவன் தண்டித்து விடுவான். இறைவன் எல்லோருக்கும் மேலே இருக்கிறான். நாம் எல்லோரையும் கண்காணித்து வருகிறான். எல்லோரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று கூறியதால் எனது பொறுப்புகளை பறித்தார்கள். அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் தேவர் ஜெயந்திக்கு சென்றேன். பிறகு 2-வது நாளிலேயே எனது உறுப்பினர் பதவியையும் பறித்துக் கொண்டார்கள்.

அதிமுகவின் 50 ஆண்டு கால வரலாற்றில் பணியாற்றிய எனக்கு, அந்த கட்சியின் அனைத்து ஏற்றத்தாழ்வுகளிலும் பங்கெடுத்த எனக்கு கிடைத்த பரிசு தான் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலும் இருந்து நீக்கம். எனது ஆதரவாளர்களும் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். மகேஸ் என்ற தொண்டரின் மாமனார் உயிரிழந்தது குறித்து அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று நான் துக்கம் விசாரித்தேன். அதற்காகவே மகேஸ் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

தவெக-வில் இணைந்தது ஏன்?

நான் தெளிவான முடிவு எடுத்துள்ளேன். நேற்று எனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு இன்று தவெகவில் இணைந்துள்ளேன். இன்று திமுகவும், அதிமுகவும் வெவ்வேறல்ல. இரண்டு கட்சிகளும் ஒரே பாதையில் தான் பயணிக்கின்றன என்பதை நாடே அறியும். கடந்த தேர்தலின் போது, அதிமுகவுக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் திமுக மனு கொடுத்தது. பின்னர், ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று கூறினார்கள். ஆனால், என்ன செய்தார்கள்?

என்னைப் பொறுத்தவரை, தமிழ்நாட்டில் ஊழலற்ற ஆட்சி மலர வேண்டும். அதற்காக தவெகவில் இணைந்துள்ளேன். இளவல் விஜய் ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை உருவாக்கி மக்கள் மனதில் இடம் பெற்றிருக்கிறார். இந்த முறை விஜய்-க்கு வாக்களியுங்கள் என்று குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் கூறும் நிலை தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது.

தமிழ்நாட்டை இவர் மட்டும் தான் ஆள வேண்டுமா?

தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும். தமிழ்நாட்டை இவர் மட்டும் தான் ஆள வேண்டுமா? ஏன் மற்றொருவர் தூய்மையான ஆட்சியை கொடுக்கக் கூடாது? என்ற எண்ணம் மக்கள் மனதில் உள்ளது. அனைத்து நாடுகளிலும், நாட்டில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. டெல்லியில் கூட இரு பெரிய கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஆம் ஆத்மி ஆட்சி அமைந்தது. பஞ்சாபிலும் இதே நிலை நிலவியது.

மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள். மக்கள் விரும்பும் ஒரு தூய்மையான ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று தான் தவெக தலைவர் விஜய் செயல்பட்டு வருகிறார். தவெகவுக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல், தவெகவுக்கு வெற்றியைத் தரவும் மக்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2026 என்பது மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிற ஒரு புனித ஆட்சி அமையும். இளவல் விஜய் வெற்றி பெறுவார். மக்களால் மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டு அவரது தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும் என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.

அதிமுக தலைமைக்கு கெடு விதிக்கவில்லை

தொடர்ந்து, பேசிய செங்கோட்டையன், "அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் சேர்ப்பது குறித்து அதிமுக தலைமைக்கு கெடு எதையும் நான் விதிக்கவில்லை. 5 நாட்களில் முடியக் கூடிய நிகழ்வு அது அல்ல என்பது எனக்கு தெரியும். பல மாதங்கள் ஆகும் என்று தான் கூறினேன்" என்றும் விளக்கம் அளித்தார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் ஊழலற்ற ஆட்சி வர வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களே? அப்படியென்றால் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆட்சிகள் அப்படி இல்லையா? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆட்சிகள் ஊழல் ஆட்சிகள் இல்லை என்று நான் கூறவில்லை. அவை ஊழலற்ற ஆட்சிகளாக இருந்ததால் தான் ஜெயலலிதா 5 முறையும், எம்ஜிஆர் 3 முறையும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தனர்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

ஜெயலலிதா குறித்த கேள்வி

ஊழல் வழக்கில் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதா ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த நீங்கள், வரும் காலத்தில் ஊழலற்ற ஆட்சி அமையும் என்று எப்படி கூறுகிறீர்கள்? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது பதில் அளித்த செங்கோட்டையன், "ஜெயலலிதா மீதான குற்றச்சாட்டு வேறு. ஒரு வழக்கை ஜோடிக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அது அரசால் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு" என்று பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய செங்கோட்டையன், திமுக மற்றும் தேசிய கட்சியில் இருந்து யாரும் என்னை சந்திக்கவில்லை. சேகர்பாபு உள்ளிட்ட யாரையும் நான் அணுகவில்லை. அவர்களும் என்னை சந்திக்கவில்லை என்றார்.

சட்டைப் பையில் ஜெயலலிதா படம்

மேலும் ஜெயலலிதா படத்தை தனது சட்டைப் பையில் வைத்திருப்பது குறித்து கேட்ட போது பதில் அளித்த செங்கோட்டையன், "தவெக என்பது ஒரு ஜனநாயக கட்சி. யாருடைய படத்தையும் யாரும் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஜெயலலிதா படத்தை எனது சட்டைப் பையில் வைத்திருக்கக் கூடாது என்று யாரும் என்னிடம் கூறவில்லை" என்று பதில் அளித்தார்.

VIJAY
செங்கோட்டையன்
அதிமுக
TVK

