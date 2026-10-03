பணி மூப்பு பட்டியலை எதிர்த்த வழக்கு தள்ளுபடி - மனுத்தாரர்களுக்கு தலா ரூ.25,000 அபராதம்
பணி நியமனத்தின்போது, பணி மூப்பு கோர முடியாது என உத்தரவாதம் அளித்துவிட்டு தற்போது அதை எதிர்ப்பதை ஏற்க முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : October 3, 2026 at 9:59 PM IST
சென்னை: பணி மூப்பு பட்டியலை எதிர்த்து தொடரப்பட்டிருந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மனுத்தாரர்களுக்கு தலா ரூ.25,000 அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
"கடந்த 1994- 1995 ஆம் ஆண்டு 1,100 காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கு நடந்த தேர்வில் 1,198 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களில், 1,100 பேருக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், சலுகை அடிப்படையில் மீதமுள்ள 98 பேருக்கும் கடந்த 1999-ஆம் ஆண்டு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது. அப்போது, 1994- 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் தங்களுக்கு பணி மூப்பு கோர மாட்டோம் என அவர்கள் உத்தரவாதமும் அளித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், தேர்வின்போது எடுத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் உதவி ஆய்வாளர்கள் பணி மூப்பு வரைவு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த பட்டியலில் தங்களையும் சேர்த்து புதிதாக பட்டியல் வெளியிடக்கோரி தற்போது ஆய்வாளர்களாகப் பணிபுரியும் ராமசாமி, மணிமாறன் ஆகிய இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பணி நியமனத்தின்போது, பணி மூப்பு கோர முடியாது என உத்தரவாதம் அளித்து, பணிக்கு சேர்ந்து 25 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய நிலையில், பணி மூப்பு பட்டியலை எதிர்ப்பதை ஏற்க முடியாது; நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடிக்கும் வகையில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளதாகக் கூறி, இரு வழக்குகளையும் தலா ரூபாய் 25,000 அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.