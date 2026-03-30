அமைச்சர் கே.என்.நேரு வேட்பு மனுத்தாக்கல்
முதலமைச்சர் ஆசியுடன் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளேன். மக்கள் மீண்டும் எனக்கு திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் வெற்றியை தருவார்கள் என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 3:22 PM IST
திருச்சி: திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சர் கே.என். நேரு தனது வேட்பு மனுவைத் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இன்று தாக்கல் செய்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் இன்று (மார்ச் 30) தொடங்கியுள்ளது. ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்ற போதிலும், மார்ச் 31, ஏப்ரல் 1, 3, 5 ஆகிய தேதிகளில் விடுமுறை என்பதால் வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், தனது வேட்பு மனுவைத் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் வழங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் மற்றும் திமுக வேட்பாளர்கள் தங்கள் தொகுதிக்குட்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் திமுகவின் முதன்மைச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேரு, தனது வேட்பு மனுவை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இன்று வழங்கினார். மேஜர் சரவணன் சிலை அருகில் இருந்து மதசார்பற்றக் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் மேளம், தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு, தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
|இதையும் படிங்க: ரயில் நிலைய லிஃப்ட்டில் சிக்கிய 17 பயணிகள் பத்திரமாக மீட்பு
அதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் உள்ள பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். இந்நிகழ்வின் போது திமுகவின் திருச்சி மத்திய மாவட்ட செயலாளர் வைரமணி, மாநகரச் செயலாளரும், மேயருமான அன்பழகன், காங்கிரஸ் மாநகர் மாவட்டத் தலைவர் ரெக்ஸ், மதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் வெல்லமண்டி சோமு மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "முதலமைச்சர் ஆசியுடன் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளேன். மக்கள் மீண்டும் எனக்கு திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் வெற்றியை தருவார்கள்" என தெரிவித்தார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுவதால் திமுகவிற்கு பின்னடைவு ஏற்படுமா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு "தேர்தலில் யாரும் எங்கேயும் போட்டியிடலாம் என அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் அவரும் போட்டியிடுகிறார்" என்றார்.
விஜய் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு "பயம் இருக்கலாம். பயமா என்று எனக்கு தெரியாது; ஆனால்,கிழக்கு தொகுதியை பொருத்தவரை திமுக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம்" எனக் கூறினார்.