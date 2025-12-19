விஜய்யின் திமுக எதிர்ப்பை வரவேற்கிறேன் - பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப் பிரச்சினை அல்ல, அது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஈகோ பிரச்சினை என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்
Published : December 19, 2025 at 1:08 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விஜய்யின் திமுக எதிர்ப்பை நான் வரவேற்கிறேன், ஆனால் திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக, பாஜக கூட்டணிக்கும் தான் போட்டி என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூரில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க விமான நிலையம் வந்த பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ”திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன் வைத்து பூரண சந்திரன் உயிரிழந்துள்ளார். அதற்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அரசு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும்” என்றார்.
தமிழ்நாடு ஹஜ் இல்லம் குறித்து தமிழிசை பேசுகையில், ”ஹஜ் யாத்திரை செல்பவர்களுக்கு மக்கள் வரிப்பணத்தில் கட்டடம் கட்டுகிறார்கள். கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் இந்துக்களின் உணர்வை தொடர்ந்து புண்படுத்துகிறார்கள். இந்துக்களை தொடர்ந்து சீண்டிக் கொண்டிருப்பதற்கு 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக கண்டிப்பாக பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப் பிரச்சினை அல்ல, அது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஈகோ பிரச்சனை” எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசுகையில், “மனைவி கூறுவதை தான் நான் கேட்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறுகிறார். மனைவி கூறுவதை கேட்க வேண்டும் என்பது அனைத்து பெண்களுக்கும் உள்ள ஆசை தான். ஆனால் உங்கள் மனைவி ஒரு நாள் கூட கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உங்களிடம் கூறவில்லையா? கோயில் குடமுழுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு செல்லுங்கள் என்று கூறவில்லையா? என கேள்வி எழுப்பினார். இந்து உணர்வுகளை மதிக்கவில்லை என்றால் அதற்கான விலையை ஸ்டாலின் அரசு கொடுக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய கருத்து” என தெரிவித்தார்.
ஈரோடு பரப்புரையின் போது தவெக தலைவர் விஜய் களத்தில் இல்லாதவர்கள் பற்றி பேச தேவை இல்லை என்று கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, ”ஒருவேளை அவரை தான் அவரே குறிப்பிடுகிறாரா என தெரியவில்லை. அவர் தான் திடீரென களத்திற்கு வருகிறார். ஆனால் அவர் எங்களை சொல்லவில்லை, நாங்கள் பல்வேறு இடங்களில் ஆட்சியில் இருக்கிறோம்.
பத்து வயதில் இருந்து நடித்துக் கொண்டிருக்க கூடிய உங்களுக்கே தமிழ்நாடு மக்களிடம் அத்தனை இணைப்பு உள்ளது என்றால், 50 வருடங்களாக அரசியலில் உள்ள எங்களுக்கு எவ்வளவு இணைப்பு இருக்கும். விஜய்யின் திமுக எதிர்ப்பை நான் வரவேற்கிறேன், ஆனால் திமுகவிற்கும், தவெகவிற்கும் போட்டி என்று எதை வைத்து கூறுகிறார்? திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக, பாஜக கூட்டணிக்கும் தான் போட்டி” என தெரிவித்தார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிடுவாரா? என்ற கேள்விக்கு, ”அது குறித்து ஆண்டவனும், ஆண்டு கொண்டிருப்பவரும் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் முடிவு. கலங்காமல், களங்கம் ஏற்படாமல் களத்தில் நிற்பவர்கள் நாங்கள் தான்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: செம்மொழி பூங்காவில் ஒரே நாளில் 27,452 பேர் விசிட்... குடும்பம் குடும்பமாக குவிந்த கோவை மக்கள்
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு கருணாநிதி பெயர் வைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, ”மகாத்மா காந்தி பெயரை வைக்க வேண்டியது தானே, கருணாநிதி பெயரை பாடம், அரிசி, நூலகம், பேருந்து நிலையம், சைக்கிள் ஸ்டாண்டு என அனைத்திற்கும் வைக்கப்பட்டு விட்டது. பிறகு எதற்கு விமான நிலையத்திற்கு கருணாநிதி பெயர் வைக்க வேண்டும்? கருணாநிதி மட்டும் தான் முதலமைச்சராக இருந்தாரா? காமராஜர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா என அனைவரின் பெயரையும் வைக்க வேண்டும் என்று தானே கேட்க வேண்டும்” என கேள்வி எழுப்பினார்.