மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு வன்கொடுமை - சிங்கப்பெண் படை எங்கே போனது? என தமிழிசை கேள்வி
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் அவரது அறையில் கூட்டம் நடத்திக் கொண்டிருந்த போது ரீல்ஸ் வீடியோ எடுக்கப்பட்டது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது என தமிழிசை விமர்சித்துள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: மாற்றுத் திறனாளி பெண் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிலையில், சிங்கப்பெண் படை எங்கே சென்றது? என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "கோவை மாவட்டத்தில் இன்று பாஜக மையக்குழு கூட்டமும், நாளை நிர்வாகிகள் கூட்டமும் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய நடவடிக்கைகள், தேர்தலை எப்படி சந்தித்தோம் என்பது குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக தோல்வியை சந்தித்து இருந்தாலும் கட்சி மீண்டும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் எழும்.
அமைச்சர்கள் தாங்களாகவே கொள்கை முடிவெடுக்காதீர்கள்
பாஜக இந்தியாவில் 22 மாநிலங்களுக்கு மேல் ஆட்சி செய்து வருகிறது. நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் கணிக்க முடியாத தேர்தலாக அமைந்து விட்டது. புதிய அரசிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து மோதல் போக்கை செய்து வந்ததால் தான் திமுக அரசு வெளியேற்றப்பட்டது.
ஆனைமேடு செப்பு, பட்டயங்கள் குறித்து உலகத் தமிழர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது, பிரதமர் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்து உள்ளார் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நன்றி அல்லது பாராட்டு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் பாரபட்சமான மனநிலையை விட வேண்டும். தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசும் போது புதிய கல்வி கொள்கை, இருமொழி கொள்கை பின்பற்ற மாட்டோம். இது எங்கள் கொள்கை முடிவு என்கிறார். நான் நேற்று தமிழ்நாடு முதல்வருக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தேன். புதிய அமைச்சர்கள் தாங்களாவே கொள்கை முடிவு எடுக்காமல் ஆற அமர மாணவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டம் புதுச்சேரியில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு சிறப்பாக செய்யப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
முதல்வர் அறையில் ரீல்ஸ் ஏன்?
நேற்று தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் அவரது அறையில் கூட்டம் நடத்திக் கொண்டிருந்த போது ரீல்ஸ் வீடியோ எடுக்கப்பட்டது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது. மிகவும் மரியாதையான அறையில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கக் கூடாது. இதில் முதல்வர் விஜய் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு மதுபான கடைகளை மூடுவது பற்றி சரியான திட்டம் இருக்கிறதா? என்று தெரியவில்லை, இன்று காலை நான்கு இடங்களில் மதுபான கடைகளை மூடச் சொல்லி மக்கள் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.
எந்தெந்த கடைகள் எப்போது மூடப்படும்? அதற்கான கணக்கெடுப்பு எடுத்து விட்டீர்களா? என்பதை முழுமையாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். அதே போல் மதுபான கடையில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வழங்குவதற்கு இன்னும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. முந்தைய தமிழ்நாடு அரசு தேர்தலுக்கு முன்பாக அவசர அவசரமாக 1500 மருத்துவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கிறோம் என்று கூறி 300 மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் பணி ஆணை கொடுத்துள்ளனர். அம்மா உணவகங்களை சீரமைப்பது நல்ல முயற்சி. மேலும் மதுபான கடைகளை அரசு முழுவதும் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது எனது கருத்து" என்றார்.
சிங்கப்பெண் படை செயல்படாததது ஏன்?
தற்போது மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர் கூட்டு பாலில் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் சிங்கப்பெண் படை தீவிரமாக செயல்படும் என தெரிவித்தனர். அது என்ன ஆனது? ஏன் அந்த படை செயல்படவில்லையா? என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும் சில டெண்டர் விடப்பட்டு உடனே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது எனச் செய்திகள் வருகிறது. மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவோம் என கூறிய அரசு அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முயற்சி செய்ய வேண்டும். மாற்றத்தை வேண்டி தான் மக்கள் வாக்களித்தார்கள், மாற்றம் இல்லை என்றால் மக்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்படும்" என்றார்.