தமிழ்நாட்டில் இந்து மதத்திற்கு எதிரான ஆட்சி நடைபெறுகிறதா? தமிழிசை கேள்வி
புதிய அரசாங்கம் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் செயல்பட்டு, என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை சிந்தித்து பார்க்காமல் கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவது கண்டிக்கத்தக்கது என தமிழிசை தெரிவித்தார்.
Published : June 8, 2026 at 9:29 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இந்து மதத்திற்கு எதிரான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறதோ என்ற சந்தேகம் ஏற்படுவதாக தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மூத்த தலைவரான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "யூடியூப்பர் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்டதை, வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கருத்து சுதந்திரம் பற்றி பேசினார். ஆளும் ஆட்சியை எதிர்த்து விமர்சித்து பேசுபவர்களை கைது செய்யும் சம்பவங்களை கண்டித்து பேசினார்.
ஆனால் இப்போது மாரிதாஸை, இவருடைய ஆட்சியில் கைது செய்துள்ளனர். மாரிதாஸ் யார் மீதும் தனிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் கூறவில்லை. தகுந்த தரவுகளுடன் இந்த குறைபாடுகள் இந்த ஆட்சியில் இருக்கின்றன. அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தான் குறிப்பிட்டார். அதற்காக அவர் கைது செய்யப்படுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழக போலீசாரின் இந்த கைது நடவடிக்கைகளில் பாரபட்சம் உள்ளது.
காமராஜரை பற்றி முக்தார் என்பவர் மிகவும் மோசமாக பேசினார். ஆனால் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. இவ்வாறு கைது நடவடிக்கைகளில் கூட இந்த அரசு பாரபட்சம் காட்டுகிறது. அதைப்போல் தமிழக அமைச்சர் ஷாஜகான், வக்ஃபு திருத்தச் சட்டத்தை, நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம், அதை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று கூறுகிறார்.
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அது பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு மசோதா. அதை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று ஒரு அமைச்சர் கூறுவது ஏன்? இதைப்போல் ஒவ்வொருவரும் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு விதமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றனர்.
இது மதச்சார்பற்ற அரசு என்று கூறிக் கொள்கின்றனர். ஆனால் இது மதம் சார்புடன் செயல்படும் ஒரு அரசாக, மாறிக்கொண்டு இருக்கிறதோ? என்ற தோற்றம்தான் உருவாக்குகிறது. இது இந்து மத எதிர்ப்பு அரசாங்கமா? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.
ஆனால் திருப்பரங்குன்றம் பற்றி பேசும்போது மட்டும், நாங்கள் அங்கு விளக்கை ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று கூறுகின்றனர். வழக்காடு மன்றத்தில், தீர்ப்பு இருந்தாலும் அதை புறந்தள்ளுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாரபட்சமான அரசு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.
புதிய அரசாங்கம் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் செயல்பட்டு, என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? என்பதை சிந்தித்து பார்த்து செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாமல், ஆட்சியை குறை கூறுபவர்களை கைது செய்வது, வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது" என்றார்.