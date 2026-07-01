புதிய பதவியை ஏற்க முடியாது; மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கும் எஸ்.பி.வேலுமணி அணியினர் - இபிஎஸ்க்கு பறந்த கடிதம்
எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட எட்டு எம்எல்ஏக்கள் இபிஎஸ் தங்களுக்கு வழங்கிய புதிய பதவிகளை ஏற்க போவதில்லை என அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 1, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் புதிதாக வழங்கப்பட்ட பொறுப்புக்கள் தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். அத்துடன் இதுதொடர்பாக அவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கூட்டாக கடிதமும் எழுதியுள்ளனர்.
தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
கடந்த மே 13-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் அவர்களின் கட்சி பதவிகளை இபிஎஸ் பறித்தார். இந்நிலையில், எஸ்.பி.வேலுமணி உள்பட 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அதிமுக தலைமையிடம், கட்சி மாறி வாக்களித்ததற்காக மன்னிப்பு கடிதம் வழங்கினர்.
மன்னிப்பை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்ட இபிஎஸ், அவர்களுக்கு ஏற்கெனவே வகித்து வந்த பதவிகளை வழங்க முன்வரவில்லை. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
இதனிடையே, சில தினங்களுக்கு முன்பு, கட்சியில் பதவி பறிக்கப்பட்ட சிலருக்கு இபிஎஸ் மீண்டும் பதவி வழங்கினார். குறிப்பாக, எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவி வழங்கி இபிஎஸ் உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, பதவி பறிக்கப்பட்ட சிலருக்கு புதிய பதவி எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை. இந்த அதிருப்தியின் வெளிப்பாடாக இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் எஸ்.பி வேலுமணி கட்சி தலைமைக்கு எதிராக கொந்தளித்திருந்தார்.
ஆதரவாளர்களிடம் கொந்தளித்த வேலுமணி
இதுதொடர்பாக வெளியான வீடியோவில், "என்னோடு வந்தவர்களை விட்டுவிட்டு நான் மட்டும் பதவி வாங்கிக்கொண்டு செல்ல முடியாது. எனவே புதிய பதவியை நான் ஏற்க போவதில்லை" என அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன், தங்கமணி உள்ளிட்ட 10 (8 எம்எல்ஏக்கள் உட்பட) அதிமுக நிர்வாகிகள் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடிக்கு கூட்டாக இன்று கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளனர். அதில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புதிய பதவிகள் வேண்டாம் என்றும், தாங்கள் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினராக தொடர்ந்து நீடிக்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளனர்.
திமுக ஆதரவே அதிமுக பின்னடைவுக்கு காரணம்
இதுதொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள கடிதத்தில், "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. பெரும்பாலான தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் தோல்வியடைந்ததால், அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க பொதுச் செயலாளர் எடுத்த முடிவே கட்சியின் பின்னடைவுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
திமுக எதிர்ப்பு என்ற எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதாவின் கொள்கை அடிப்படையில் செயல்பட்டு வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு, அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற 47 எம்.எல்.ஏ.க்களில் 25 பேர் ஆதரவு தெரிவித்தோம். அதற்கு அதிமுக தலைமையின் திமுக ஆதரவு நிலைபாடே முக்கிய காரணம்.
அதந் காரணமாகவே நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், கே.பி.அன்பழகன், சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தவெகவுக்கு ஆதரவான நிலைபாடு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.
சி.வி.சண்முகம் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்?
ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராகவும், பொதுச் செயலாளராகவும் அமர வைக்கவும், கட்சியின் சட்டப் போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தவும் முக்கியப் பங்காற்றிய சி.வி.சண்முகம். தற்போது எம்.எல்.ஏ.வான அவருக்கு எந்தப் பொறுப்பும் வழங்கப்படவில்லை. இதை ஏற்க முடியாது.
மேலும் தஞ்சாவூர், தேனி, திருச்சி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளர்களான ஒரத்தநாடு சேகர், ஜக்கையன், சரவணன், ஜெ.சீனிவாசன், எம்.பரஞ்ஜோதி, ப.குமார், இளம்பை ஆர்.தமிழ்ச்செல்வன், பி.கே.வைரமுத்து ஆகியோருக்கு அவர்கள் வகித்த பழைய பொறுப்புகள் மீண்டும் வழங்கப்படவில்லை.
வாக்குறுதி தவறிய இபிஎஸ்
தேர்தலுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளைத் தொடர்ந்து விலகிச் சென்ற எம்.எல்.ஏ.க்களை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஓ.எஸ்.மணியன் ஆகியோரை எடப்பாடி பழனிசாமி அனுப்பியதாகவும், அதன் அடிப்படையில் சபாநாயகரிடம் அளிக்கப்பட்ட தகுதி நீக்கக் கடிதங்கள் இருதரப்பிலும் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
மேலும், 13.05.2026 அன்று பதவிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும், அவர்கள் வகித்த பழைய பொறுப்புகளே மீண்டும் வழங்கப்படும் என்று பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் உறுதியளித்திகுந்தார். இதுதொடர்பாக 22.06.2026 அன்று எஸ்.பி.வேலுமணி, கோ.ஹரி ஆகியோர் தலைமைச் செயலகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து நினைவூட்டினோம். ஆனால் 25.06.2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலில், கட்சி நலனை விட தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் அடிப்படையில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கழக வரலாற்றில் ஜா அணி மற்றும் ஜெ அணி மீண்டும் இணைந்தபோது, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அனைவருக்கும் பழைய பொறுப்புகளே வழங்கினார். அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் சென்ற 12 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீண்டும் இணைந்தபோதும் அவர்களுக்கு பழைய பொறுப்பு தரப்பட்டது.
பொதுச் செயலாளரின் தவறான முடிவுகளால் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல், 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் மற்றும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆகியவற்றில் தொடர் தோல்விகள் ஏற்பட்டன. இதனால் கடந்த 50 நாட்களாக அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பலர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். மேலும், புதிதாக தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கட்சிப் பொறுப்புகளை ஏற்க விருப்பமில்லை. நாங்கள் சாதாரண உறுப்பினர்களாகவே அதிமுகவில் தொடர விரும்புகிறோம்" என அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனுப்பட்டுள்ள இந்த கடிதத்தில் நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்.பி.வேலுமணி, பி.தங்கமணி, கே.பி.அன்பழகன், கே.சி.வீரமணி, அருண்மொழிதேவன், பாலகிருஷ்ணரெட்டி, கிருஷ்ணமுரளி, எஸ்.எம்.சுகுமார் உள்ளிட்டோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.