’ஜெயலலிதாவிடம் கெஞ்சி பதவி வாங்கி கொடுத்தேன்’ - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, செங்கோட்டையன் பதிலடி
நன்றியை பற்றி பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்று செங்கோட்டையன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 12:50 PM IST
ஈரோடு: 2001-ல் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, நான் ஜெயலலிதாவிடம் கெஞ்சி தான் மீண்டும் பதவி வாங்கிக் கொடுத்தேன் என தவெக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.
கோபிசெட்டிபாளையத்தை அடுத்த நம்பியூரில் தவெக சார்பில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரும், வேட்பாளருமான செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
அப்போது செங்கோட்டையன், “என்னைப் பொறுத்த வரை, விஜய்யை ஏற்றுக் கொண்டு வந்த ஒரு தொண்டன் நான். புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரோடு எனது பயணத்தைத் தொடங்கினேன், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவோடும் பயணத்தை தொடர்ந்தேன். கடந்த எட்டு ஆண்டு காலம் நான் பெரும் துன்பத்திலும், துயரத்திலும் இருந்தேன். எடப்பாடி பழனிசாமி என்னை பார்த்து, வீதியில் நடக்க முடியுமா? என்று கேட்கிறார்.
கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன், ஆகாயம் ஏறுகிறானாம். சேலத்தில் இருந்து வந்து, இங்கு எனக்குச் சவால் விடுகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமியால் என்றைக்கும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது. கம்ப ராமாயணத்தை எழுதியவர் சேக்கிழார் என்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவர் அறிவை பாருங்கள்.
நான் முதலமைச்சர் ஆகியிருக்க வேண்டியவன், ஆனால் என்னிடம் பணம் (பெட்டி) இல்லை. பெட்டி இருந்திருந்தால் நான் தான் முதலமைச்சர். நன்றி பற்றி பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?
1989-ல் எடப்பாடி பழனிசாமியை அடையாளம் காட்டியது யார்? இதையெல்லாம் மறந்து விட்டு, ரூ.50,000 கோடி சம்பாதித்து விட்டு அவர் செய்கின்ற அலப்பறை தாங்க முடியவில்லை.
2001-ல் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, நான் ஜெயலலிதாவிடம் கெஞ்சி தான் மீண்டும் பதவி வாங்கிக் கொடுத்தேன். ஒரே மேடையில் சவால் விடலாம், உங்களுக்குத் துணிவு உள்ளதா? நான் அமைச்சராக இருந்த போது, எடப்பாடி பழனிசாமி வெறும் எம்.எல்.ஏ.தான். அவரைப் போல தரம் கெட்டவன் நான் அல்ல. சாக்கடைக்கு அருகில் இருந்து கல்லை வீச நான் தயாராக இல்லை, குப்பையைக் கிளறித் துர்நாற்றம் வர வைக்க நான் விரும்பவில்லை” என்றார்.
விஜய் குறித்து பேசிய செங்கோட்டையன், “விஜய்யை கோட்டையில் அமர்த்தியே தீருவோம். நம்பியூரில் இதுவரை நடைபெறாத சரித்திரம் படைக்கும் கூட்டம் இது. ஆட்சிக்கு வந்தால் தேர்தல் அறிக்கையில் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்று உறுதி அளித்தவர் தலைவர் விஜய். தவெக, திமுக இடையே தான் போட்டி, வேறெந்த கட்சிக்கும் இங்கு இடமில்லை. நாளை தீர்ப்பு என்ன என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்வார்கள்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து செங்கோட்டையனை தோற்கடித்து வெற்றி விழா கொண்டாடுகிறோம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்து பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல, இந்தியாவையே ஆளப் போகிறார் விஜய். 234 தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெற்று, புரட்சி ஏற்படுத்துவார். 2026-ல் விஜய் புரட்சி தான் நடக்கப் போகிறது. உயிர் மூச்சு உள்ளவரை உங்களுக்காக உழைப்பேன் என்பதை மீண்டும் உறுதியாக கூறுகிறேன்” என அவர் பேசினார்.