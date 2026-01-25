ETV Bharat / state

விஜய் திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல; தமிழகத்தின் எதிர்கால ஹீரோவும் அவர்தான் - செங்கோட்டையன் பெருமிதம்

இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் யாருக்குமே இல்லாத புகழ் விஜய்க்கு கிடைத்திருப்பதாக செங்கோட்டையன் புகழாரம் சூட்டினார்.

January 25, 2026

சென்னை: விஜய் திரைப்படத்தில் மட்டும் ஹீரோ அல்ல; தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால ஹீரோவாகவும் மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக செங்கோட்டையன் பெருமிதத்துடன் பேசினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், தவெக கட்சியின் செயல் வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில், விஜய் திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால ஹீரோவும் அவர்தான் என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

மேலும் அவர் பேசும்போது, "இன்று அரசியல் வரலாற்றில் 50 ஆண்டுகாலத்திற்குப் பிறகு எதிர்காலத்தில் தமிழகத்தை ஆளப்போகிற தலைவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இங்கே எல்லோரும் கைகளில் விசிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் நாளை காவல்துறையினர், பேருந்தில் பயணம் செய்யும்போது நடத்துநர் கூட விசிலை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும். அந்தளவுக்கு நமது விசில் சத்தம் இருக்க போகிறது. நமது தலைவர் (விஜய்) திரைப்படத்தில் மட்டும் ஹீரோ அல்ல; தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால ஹீரோவாகவும் அவரை நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஆளுக்கு ரூ.1000 கொடுத்து கூட்டிவந்தார்கள். அங்கு வந்த தாய்மார்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். திமுகவை வீழ்த்துவோம் என்று குரல் கொடுத்தபோது ஒருவர் கூட கைதட்டவில்லை. ஏனென்றால் திமுகவை வீழ்த்தக்கூடிய ஒரே தளபதி நம்முடைய தளபதிதான். நான் பல தலைவர்களை பார்த்துவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன். முதலில் புரட்சித்தலைவரை பார்த்தேன். 26 வயதிலேயே சட்டமன்ற உறுப்பினரானேன். உங்களைப் போலதான் அப்போது நானும் இருந்தேன்.

நமது தலைவரோடு இணைந்தபிறகு எங்கு சென்றாலும் பெண்கள் கூட ஓடிவந்து செல்ஃபி எடுக்கிறார்கள். ஆளை விட்டால் போதும் என தோன்றுகிறது. இது இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு புகழ் என்ற வரலாற்றை தளபதி படைத்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டு மக்களை வாழ வைப்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம். ஏறத்தாழ ஆயிரம் கோடி வருவாயை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு மக்களை காப்பதற்காக ஒரு தலைவர் இங்கே வந்திருக்கிறார். அவருடைய ஆற்றலையும் சிந்தனையையும் தொலைநோக்கு பார்வையையும் மக்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து, “திமுகவினர் வீட்டில் கேட்டால்கூட நமக்குதான் ஓட்டு எனக் கூறுகிறார்கள். டெல்லியில் இருக்கிறவர்கள்கூட விஜய்க்கு வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அனைத்து மதங்களிலும் இறைவனிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் கேட்காமலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டில் தோன்றப்போகிறார். மற்ற கட்சி தலைமைகள்கூட ஆடிப்போய் இருக்கிறார்கள். விஜயை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக்கியே தீருவோம் என மக்கள் சூளுரை எடுத்திருக்கிறார்கள். அது இங்கே வந்திருக்கிற செயல்வீரர்களுக்கு தெரியும்.

எந்த சக்தியாலும் தமிழ்நாட்டிலே இனி நம்மையும் விஜய் முதலமைச்சராவதையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. நமக்கு விசில் சின்னம் கிடைத்திருக்கிறது. தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர் காதிலோ, பேருந்து நிலையத்தில் தடுமாறி கொண்டிருக்கும் பெரியவரிடமோ போய் விசிலடித்து விடாதீர்கள். நமது ஓட்டு போய்விடும். எனவே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய வாக்கில்தான் நம்முடைய வெற்றி வரலாறு இருக்கிறது” என்று பேசி தவெக செயல்வீரர்களை செங்கோட்டையன் உற்சாகப்படுத்தினார்.

