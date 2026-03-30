விஜய் ஆட்சியில் அமர்வதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன் உறுதி
ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளனர். தற்போது விஜய்யும் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
Published : March 30, 2026 at 7:41 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என அக்கட்சியின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று அறிவித்தார். இதில், பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் செங்கோட்டையன் களமிறங்குகிறார். தி.நகரில் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார்.
இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு கோயம்புத்தூர் வந்த செங்கோட்டையன், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பாக 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிகழ்வில் தவெக தலைவர் விஜய் ஆற்றிய உரையானது, தமிழகத்தில் புதிய மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த போவதாக இருந்தது.
தமிழகத்தில் நல்லாட்சி தருவதற்கும், தூய்மையான ஆட்சியை கொடுப்பதற்கும் தவெகவால் மட்டுமே முடியும். பெண்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அரசாக, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் அரசாக தவெக அரசு இருக்கும் என்பதை விஜய்யின் ஒவ்வொரு பேச்சும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
தமிழகத்தை ஆட்சி செய்பவர்கள், ஆட்சி செய்தவர்கள் ஆகியோரை தூக்கி எறிந்துவிட்டு புதிய ஆட்சி வேண்டும் என்பதே மக்களின் கனவாக உள்ளது. எனவே, வருகின்ற 2026-இல் விஜய் ஆட்சியில் அமர்வதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது. மக்கள் சக்தி அவருக்கு பின்னால் இருக்கிறது" என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் 8 முறை , சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு முறை என ஒன்பது முறை வெற்றி பெற்றவன் நான். இப்போது தவெக சார்பில் கோபியில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளேன். எனக்கு மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது. மக்களை நம்புகிறேன். அவர்கள் கொடுக்கும் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வேன்" என செங்கோட்டையன் கூறினார்.
பொன்ராஜ் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "தவெகவை சேர்ந்த பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசிய பொன்ராஜ் உள்ளிட்டோர் மீது இரு நாட்களுக்கு முன்பு டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்தோம். அடுத்த நாள் காலையிலேயே அவர் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்" என்றார்.
இரட்டை இலை சின்னத்தை எதிர்த்து போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு, "அதிமுக இயக்கத்தில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டவன் நான். கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினராக கூட இருக்கக் கூடாது என வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு தூக்கி எறியப்பட்டேன். அதனால்தான், தற்போது தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். விஜய்யின் சக்தி மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கிறது. அதை நாடே அறிந்திருக்கிறது" என செங்கோட்டையன் கூறினார்.
விஜய் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு, "இந்தியாவில் பல அரசியல் தலைவர்கள் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டவர்கள்தான். ஜெயலலிதாவும் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்" என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.