பொன்ராஜின் ஆபாச பேச்சுக்கு பின்னால் இருப்பது திமுக: செங்கோட்டையன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் அரவணைப்பில் இருப்பதால் தன்னை யாராலும் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்ற எண்ணத்தில் எல்லைக் கடந்து அநாகரிகமாக பேசி வருவதாக விஜய் தனது புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 10:21 AM IST
சென்னை: தவெகவை சேர்ந்த பெண்களை தரம் தாழ்த்தி பேசிய அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜின் ஆபாச பேச்சுக்கு பின்னால் திமுக இருக்கிறது என அக்கட்சியின் நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் பரபரப்பாக களப்பணியாற்றி வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில் தனியார் ஊடக நேர்காணல் ஒன்றில் பங்கேற்ற அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ், தவெக கட்சியில் இருக்கும் பெண்கள் குறித்து ஆபாச வார்த்தையில் குறிப்பிட்டு பேசியதாக தெரிகிறது. மேலும், தான் பேசியதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க மாட்டேன் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.
பொன்ராஜின் பேச்சுக்கு தவெக நிர்வாகிகள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்து வந்தனர். இதனிடையே, அவர் மீது சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக தலைவர் விஜய்யும் பதிவிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, பொன்ராஜ் மீது தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த சூழலில், நேற்று தவெக தலைவர் விஜய், சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி எழுத்துப்பூர்வமாக புகாரளித்தார். அவருடன் செங்கோட்டையனும் உடன் வந்திருந்தார்.
அந்த புகார் மனுவில், “திமுகவின் அதீத ஆதரவாளராக செயல்பட்டு வரும் த. பொன்ராஜ், தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளான ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு பெண்களையே விலைமாதர் என்று அர்த்தம் தொனிக்கும் சொல்லை நேரடியாக பயன்படுத்தி மிகவும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்து வருகிறார்.
இந்த நபர் ஆளும் கட்சியான திமுகவின் அரவணைப்பில் இருப்பதால் தன்னை யாராலும் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்ற நினைப்பில், எல்லைக் கடந்து அநாகரிகமாகப் பேசி வருகிறார். இவ்வாறு தமிழக மகளிரை மிக மோசமாக பேசிவரும் அந்த நபர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுத்து, பெண்களின் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகாரளித்த பின் செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் விஜய் புறப்பட்டு சென்ற நிலையில், அவருடன் வந்திருந்த தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அவர் பேசுகையில், “திமுகவின் ஆதரவோடு தவெகவை சேர்ந்த பெண்களை தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகளால் பேசிவரும் அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென புகாரளித்துள்ளோம்.
தமிழ் பண்பாட்டை சீர்குலைக்கும் வகையிலான அவருடைய பேச்சு அத்துமீறி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு பெண்களை விலைமாது என்ற அர்த்தத்தில் பேசியிருப்பது அத்தனை பெண்களையும் இழிவுபடுத்துவதாக தான் அமைந்திருக்கிறது. பொன்ராஜுக்கு திமுக ஆதரவாக இருக்கிற காரணத்தினால்தான் இதுபோன்ற பேச்சுகளை அவர் பேசுகிறார். புகார் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கு இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என்பதை மக்கள் பார்ப்பார்கள்” என்றார்.