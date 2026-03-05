ETV Bharat / state

காங்கிரஸுக்கு கூடுதல் தொகுதிகள் கிடைத்ததற்கு தவெக தான் காரணம்: கொளுத்தி போட்ட செங்கோட்டையன்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்தது வேதனைக்குரிய விஷயம் என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.

செங்கோட்டையன்
செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதலாக தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதற்கு தவெக தான் காரணம் என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.

தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், "தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், நேற்று திமுகவுடன் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதே.." என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் பலருக்கு நன்மை கிடைக்கிறது. என்னைப் பொறுத்தவரை எங்களால் காங்கிரஸ் கட்சிக்குதான் நன்மை. அவர்களுக்கு கூடுதல் இடங்கள் கிடைத்தற்கு காரணமே தவெக தான். இதை அப்படித்தான் பார்க்க வேண்டும். கட்சியின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் குறித்து எங்கள் தலைவர் விஜய் முடிவு எடுப்பார்.'' என்றார்.

தவெக தேர்தல் அறிக்கை எப்போது வெளியாகும் என்று கேட்டதற்கு, ''அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு பணிகளை எங்களது தலைவர் விஜய் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறார். முழுவதுமாக ஆராயப்பட்ட பிறகு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும்'' என தெரிவித்தார்.

அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற சசிகலா, புகழேந்தி ஆகியோர் புதிய கட்சிகளை தொடங்கியது குறித்து பேசிய செங்கோட்டையன், '' புதிய கட்சியை தொடங்குவது அவரவர் விருப்பம். முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்தது வேதனைக்குரிய ஒன்று.'' என்றார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டதா? என்ற கேள்விக்கு, ''அனைத்து கட்சிகளும் இன்னும் கூட்டணிகளையே இறுதி செய்யவில்லை. ஆனால் எங்களிடம் ஏன் வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டதா என கேட்கிறீர்கள்? தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இன்னும் புதிய கட்சிகள் கூட்டணியில் இணையுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். தஞ்சாவூரை தொடர்ந்து கட்சியின் அடுத்த நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் எந்த பகுதியில் நடத்த வேண்டும் என இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை'' எனக் கூறினார்.

