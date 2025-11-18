”சஸ்பென்ஸ், பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” - பிரதமர் மோடி சந்திப்பு குறித்து செங்கோட்டையன் பதில்!
இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்க நாளை கோயம்புத்தூர் வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 18, 2025 at 6:30 PM IST
திருநெல்வேலி: நாளை கோயம்புத்தூர் வரும் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதா என செங்கோட்டையனிடம் கேட்டதற்கு பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என பதிலளித்து சென்றார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் - கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ. சிதம்பரனாரின் 89-வது நினைவு நாளான இன்று திருநெல்வேலியில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் உள்ள திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அதிமுகவில் இருந்து சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்து வ.உ.சிதம்பரனார் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார். அவரோடு முன்னாள் எம்பி சத்தியபாமா உட்பட அவரது ஆதரவாளர்கள் வந்திருந்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், சுதந்திரத்திற்காக போராடிய வ.உ.சி.யின் தியாகங்களை நினைவு கூர்ந்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவரிடம் நாளை கோயம்புத்தூர் வரும் பிரதமர் மோடியை சந்திப்பீர்களா? என கேள்வி எழுப்பிய போது, ”அது சஸ்பென்ஸ், பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” என பதிலளித்தார்.
பின்னர் சுதந்திரப் போர் போல் அதிமுகவில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறதே என்ற கேள்விக்கு செங்கோட்டையன் பதில் அளிக்காமல் சென்றார். அதிமுக ஆட்சியில் வ.உ.சியின் மணிமண்டபம் கட்டப்பட்ட நிலையில், அவரது நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் கொடிசியா அரங்கத்தில் இயற்கை விவசாயிகள் மாநாடு நாளை (நவம்பர் 19) நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு நாளை கோயம்புத்தூர் வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து, சிறப்பாக செயல்பட்ட 18 விவசாயிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கவுள்ளார். இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, கர்நாடகா உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இயற்கை விவசாயிகள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே தமிழ்நாடு எதிர்க் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமர் மோடியை நாளை கோவையில் சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடனான சந்திப்பு குறித்து முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சஸ்பென்ஸ் என பதிலளித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போது பேசு பொருளாகியுள்ளது. பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு கோவையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.