ETV Bharat / state

திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி வைத்தது அவர்களது உரிமை - செங்கோட்டையன்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் காலத்தில் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பது தான் இன்று மக்களின் கனவாக உள்ளது என செங்கோட்டையன் கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன்
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணியில் இணைந்தது அவர்களது உரிமை என செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை எதிர் கொள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. சட்டமன்ற தேர்தலை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணியில் பாஜக, பாமக ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலும் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகிய கட்சிகளும் தனித்து களம் காண்பதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அதேபோல் இண்டியா கூட்டணியில் திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரத்தில் இறங்கியுள்ளன.

அந்த வகையில் ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம், வாய்க்கால் ரோடு பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சின்னமான விசில் சின்னத்தை பொதுமக்கள் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்கள் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், ”தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப் பெரிய மாற்றத்தை மக்கள் விரும்புகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் காலத்தில் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பது தான் இன்று மக்களின் கனவாக உள்ளது.

அந்த கனவை நிறைவேற்றும் வகையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே கருத்தோடு தங்களது பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக, தலைவர் செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்து ஒன்று தான், 18 முதல் 45 வயது வரை உள்ளவர்களில் 90 சதவீத மக்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இருக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கும்: கனிமொழி எம்பி

அதன் அடிப்படையில் தான், தலைவரின் சுற்றுப்பயணம் மிகுந்த எழுச்சியுடன் நடைபெற்று வருகிறது. பாதுகாப்பு மற்றும் விதிமுறைகளின் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான மக்களை மட்டுமே தற்போது சந்திக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது” என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து திமுக, தேமுதிக கூட்டணி குறித்து கேட்ட போது, ”எந்த இயக்கமும் தங்களுக்கு விருப்பமான கூட்டணியில் சேருவது அவர்களின் உரிமை. எங்கிருந்தாலும் வாழ்க என்பதே எங்கள் நிலைப்பாடு” என கூறினார்.

TAGGED:

திமுக தேமுதிக
செங்கோட்டையன்
SENGOTTAIYAN
விஜய்
DMK DMDK ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.