ஈரோட்டில் தவெக பரப்புரைக் கூட்டம்: விஜய் வரும் நேரம் இதுதான்... கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தகவல்

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்தில் எனக்கு எப்படி வரவேற்பு இருந்ததோ, அதே வரவேற்பு இப்போதும் இருக்கிறது என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் கே.ஏ. செங்கோட்டையன்
நிருபர்களிடம் பேசும் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 12, 2025 at 8:01 PM IST

ஈரோடு: ஈரோடு பரப்புரைக்கு விஜய் எத்தனை மணிக்கு வருகிறார், எத்தனை மணிக்கு பரப்புரையை நிறைவு செய்கிறார் என்ற தகவல்களை அக்கட்சியின் தலைமை நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலம் டோல்கேட் அருகே உள்ள சரளை பகுதியில் வரும் 18ம் தேதி, தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகளை செங்கோட்டையன் நேரில் இருந்து கவனித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், விஜய் பரப்புரை பற்றிய தகவல்களை, செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அவர் கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய் வரும் 18ஆம் தேதி ஈரோடு வரவுள்ளார். அங்கு விஜயமங்கலத்தில் காலை 11 மணி முதல் 1 மணிக்குள் நடைபெறவுள்ள தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்று பேசுகிறார்.

அதற்கான ஏற்பாடுகளை கட்சியினர் ஒருங்கிணைந்து செய்து வருகிறோம். எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு அலுவலர்கள் செய்து தர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அவர்கள் எங்களுக்கு கூறி வரும் ஆலோசனைகளை ஏற்று, பரப்புரைக் கூட்டத்திற்கான பணிகளை செய்து வருகிறோம்.

புதுச்சேரிக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள இந்த பொதுக்கூட்டம் வரலாறு படைக்கப் போகிறது. அதே சமயம், நேற்றைய தினம் தவெக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் 4 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய்யை ஏற்றுக் கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களை வரவேற்பதற்கு கட்சி தயாராக உள்ளது.

எங்கள் கூட்டணியில் யாரை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை கட்சி தலைவர் விஜய்தான் முடிவு செய்வார். தமிழக முதலமைச்சராக விஜய்யை அரியணையில் ஏற்றுவதே எங்கள் லட்சியம். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா இருந்த போது எனக்கு எப்படி வரவேற்பு இருந்ததோ, அதே வரவேற்பு இப்போதும் எனக்கு கிடைக்கிறது. மட்டற்ற மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறேன்.

இந்த இடத்தில் கூட்டம் நடத்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை மட்டுமே எதிர்ப்பு தெரிவித்து காவல்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக அறிகிறோம். மற்றபடி, இந்த இடத்தில் கூட்டம் நடத்துவதற்கு தவெகவுக்கு எந்த தடையும் விதிக்கப்படவில்லை. எனவே, திட்டமிட்டபடி தவெகவின் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் இங்கு நடைபெறும்" என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

